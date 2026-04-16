Son Mühür/ Emine Kulak- Genel İş Sendikası İzmir 2 ve 11 No'lu Şube Başkanları Ercan Gül ve Serkan Yıldırım, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.

Sendika heyeti, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve yönetim kurullarıyla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmede, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan işçi ve emekçilerin yaşadığı sorunlar kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıda mevcut sorunların çözümüne yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilirken sendika dayanışması ve ortak mücadele vurgusu öne çıktı. Taraflar, işçi haklarının korunması ve geliştirilmesi adına birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı.

Ziyaret karşılıklı iyi niyet temennileri ve çözüm odaklı iş birliği mesajlarıyla sona erdi.