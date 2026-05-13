Olay, 24 Ekim 2025 tarihinde İzmir'in Torbalı ilçesi Muratbey Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Hatice Avcı ve Şadi Avcı çifti ile oğulları Mehmet Avcı’dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, aile bireylerini tabancayla vurulmuş halde buldu. Yapılan incelemede 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. İlk değerlendirmelerde, Mehmet Avcı’nın anne ve babasını öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duruldu.

Olayı aydınlatmak için özel ekip kuruldu

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın aydınlatılması için Cinayet Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği ekiplerinden oluşan özel bir ekip kuruldu. Yapılan incelemelerde, ailenin küçük oğlu Mert Avcı’nın davranışları şüpheli bulunarak olay öncesi ve sonrasındaki tüm hareketleri detaylı şekilde incelendi. Olay yerinde bulunan tabancadaki parmak izlerinin silindiğinin belirlenmesi üzerine soruşturma derinleştirildi.

Polis ekipleri, kamera kayıtları, telefon sinyalleri ve elde edilen diğer deliller doğrultusunda cinayetlerin Mert Avcı tarafından işlendiğini tespit etti. Soruşturmada, Mert Avcı’nın olay öncesinde kolonya, pamuk ve eldiven temin ettiği, ayrıca cinayetleri ağabeyi Mehmet Avcı’nın anne ve babasını öldürdükten sonra intihar ettiği izlenimini verecek şekilde kurgulamaya çalıştığı ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında Mert Avcı ile eşi S.A. ve kayınbiraderi T.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mert Avcı tutuklanırken, diğer iki kişi serbest bırakıldı.

3 kez ağırlaştırılmış müebbet…

Hazırlanan iddianamede, Mert Avcı hakkında annesi Hatice Avcı, babası Şadi Avcı ve ağabeyi Mehmet Avcı’na yönelik “tasarlayarak kasten öldürme” suçlamasıyla üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca sanık hakkında, “6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet” suçundan da 3 yıla kadar hapis talebinde bulunuldu.

Savunma yapmadı

Sanık Mert Avcı, bugün Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık duruşmaya cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, avukatı ile müştekiler de salonda hazır bulundu. Mahkemede söz alan Avcı, savunmasını SEGBİS üzerinden değil, duruşma salonunda yapmak istediğini belirtti ve ifade vermedi.

‘Telaşlı bir hali yoktu’ dedi

Duruşmada dinlenen sanığın dayısı H.Y. ile amcası L.A., sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi. Daha sonra tanıkların ifadelerine geçildi. Sanık Avcı’nın yeğeni F.Y. ise ifadesinde, olay sonrası Mert Avcı’nın kendisini arayarak ailesine ulaşamadığını söylediğini ve eve gidip kontrol etmesini istediğini anlattı. Eve gittiğinde kapının açılmadığını belirten tanık, durumu sanığa bildirdiğini, bunun üzerine kendisinden çilingir çağırmasının istendiğini ifade etti. Tanık ayrıca sanığın konuşma sırasında telaşlı görünmediğini söyledi.

Tefeci ayrıntısı...

Duruşmada ifade veren sanık Mert Avcı’nın teyzesi S.C., sanığın tefecilere borçlandığını öne sürdü. Tanık, hayatını kaybeden kardeşi Hatice Avcı’nın sıcak havayı sevmediğini ancak olay günü eve geldiklerinde panjurların kapalı olduğunu söyledi. Günlük tuttuğunu belirten S.C., kardeşinin geçen yıl 2 Nisan’da Mert Avcı’nın ortadan kaybolduğunu anlattığını, birkaç gün sonra ise tefeciler tarafından tehdit edildiklerini söylediğini ifade etti.

Tanık beyanına göre, borcun ödenmemesi halinde Mert Avcı ile eşinin öldürüleceği yönünde tehditler aldıklarını aktaran S.C., 7 Nisan’da Hatice Avcı’nın oğlu Mehmet Avcı ile birlikte Menemen’de tefecilerle görüşmeye gittiğini ve kardeşinin Mert Avcı’nın borçlarını kapatmak için üç evini sattığını ileri sürdü.

Tanık ifadelerinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.