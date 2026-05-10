Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Anneler Günü, bu yıl İzmir’de duygusal bir buluşmaya tanık oldu. Torbalı Sosyal Hizmet Merkezi ekipleri, bu anlamlı günde vatan uğruna canını feda eden kahraman şehidimiz Kadir Altuntaş’ın annesi Şükran Altuntaş’ı yalnız bırakmadı.

Hastanede tedavi gören Şükran Anne’yi ziyaret eden görevli personeller, hem moral verdi hem de günün anlam ve önemine yakışan bir vefa örneği gösterdi.

Hastane Odasında Duygusal Buluşma

Şu an Torbalı Devlet Hastanesi’nde tedavileri süren Şükran Altuntaş, karşısında il müdürlüğü yetkililerini görünce duygu dolu anlar yaşadı.

Ziyaret sırasında yalnızca bir protokol ziyareti değil, bir aile sıcaklığı ön plandaydı. Şehidimizin emaneti olan annemizin elini öpen görevliler, kendisine çiçeklerini takdim ederek Anneler Günü’nü kutladı.

"Sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür diliyoruz"

Ziyaret boyunca Şükran Altuntaş ile bizzat ilgilenen ekipler, kendisine acil şifalar diledi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, şehit ailelerinin her daim yanlarında olduklarını dile getirerek şu ifadelere yer verildi,

"Şehidimiz Kadir Altuntaş’ın kıymetli annesini bu anlamlı günde ziyaret etmek bizler için bir görevden öte büyük bir onurdur. Şükran annemize sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür diliyoruz."