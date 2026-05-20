Olay, geçtiğimiz Pazartesi akşamı saat 19.00 saatlerinde Yedi Eylül Mahallesi, 5508 Sokak'taki bir şantiye alanında yaşanmıştı.

Bölgeden gelen "yanmış ceset" ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerin ardından, cansız bedenin Buca'da yaşayan 73 yaşındaki Emine Dönmez’e ait olduğu belirlendi.

Altın detayı kan dondurdu

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen Dilek D. isimli şüpheli, cesedin bulunduğu yerin hemen yakınında gözaltına alınmıştı.

Yapılan ilk araştırmalara göre maddi sıkıntı içinde olduğu bilinen Dilek D.'nin, komşusunun altınlarını almak istediği iddia ediliyor.

Şüpheli, annesinin de eski arkadaşı olan yaşlı kadını gezdirme bahanesiyle otomobiline alarak Buca'dan Torbalı'ya götürdü.

Öldürülen Emine Dönmez

İddialara göre, şantiye alanına geldiğinde Emine Dönmez’i öldürdü ve sonrasında izini kaybettirmek için cesedi kolonya dökerek ateşe verdi.

"Panikledim"

Polis merkezine götürülen Dilek D.'nin verdiği ilk ifadesinde cinayeti doğrudan kabul etmeyerek olayları farklı bir şekilde anlattı.

Dilek D., Emine Dönmez ile otomobilde gezdiklerini, yaşlı kadının birden rahatsızlanıp öksürmeye başladığını, yardım etmek adına sırtına vurduğu sırada kadının başını çarpıp öldüğünü iddia etti. "Panik yaptım" diyerek cesedi yaktığını öne süren şüphelinin bu açıklamaları, toplanan delillerle örtüşmedi.

Tutuklandı

Tutuklanan Dilek D.

Emniyetteki sorgusunda çelişkili bilgiler veren ve suçlamaları kendi kurguladığı bir kazayla örtmeye çalışan Dilek D., işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli, mevcut deliller ışığında tutuklanarak cezaevine gönderildi.