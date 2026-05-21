21 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar çerçevesinde, İzmir’in Buca ilçesinde bulunan tarihi mezar yapısı ve nekropol alanı için koruma kararı verildi. Buca-Kırıklar Açık Cezaevi kampüsü içerisinde yer alan alanda ortaya çıkarılan tümülüsün 1. derece, çevresindeki nekropol alanının ise 3. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine karar verildi.

Kurtarma kazısında tarihi mezar yapısı!

İzmir Müze Müdürlüğü tarafından Buca ilçesi Kırıklar Mahallesi Kocadağdibi Mevkii’nde gerçekleştirilen kurtarma kazıları neticesinde önemli tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı.

Buca-Kırıklar Açık Cezaevi kampüsü içerisinde, ormanlık alanda yapılan çalışmalar sonucunda yığma taş duvarlarla oluşturulan ve üzeri tonoz örtüyle kapatılmış mezar odası bulundu.

Mezar odasında milattan sonra 4. yüzyılın ilk yarısı ile 5. yüzyıla tarihlenen çok sayıda eser bulunduğu ifade edildi.

Kandiller, cam eserler ve metal buluntular...

Kazı çalışmaları sonucunda pişmiş toprak kandiller, çeşitli kaplar, cam unguentariumlar ve metal buluntuların insitu durumda ele geçirildiğinin altı çizildi.

Ayrıca tümülüs çevresinde Geç Roma Dönemi’ne ait olduğu düşünülen çatı kiremitleri ve seramik parçalarının da bulunduğu belirtildi.

Alanın bir bölümüne 1. derece sit kararı!

Koruma Kurulu tarafından alınan karar sonucunda, tümülüs yapısının bulunduğu alan “1. derece arkeolojik sit”, çevresindeki nekropol alanı ise “3. derece arkeolojik sit” olarak tescil edildi.

