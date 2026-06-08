Son Mühür / Atakan Başpehlivan – Emine Kulak İzmir Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında, kent genelinde artan sinek şikayetleri ve ilaçlama çalışmaları gündeme geldi. Oturumda söz alan AK Parti Meclis Üyesi Dilaver Kişili, İzmir genelindeki haşere ve sinek sorununa yönelik belediye yönetimine bir soru önergesi verdi.

Dilaver Kişili: İlçe belediyeleri sinek sorununa yetişemiyor

Yaz aylarının gelmesiyle artan sinek problemini gündeme getiren AK Partili Dilaver Kişili, ilçe belediyelerinin buna yetişemediğini savunarak, “Bu sene çok aşırı şikayet gelmeye başladı sinekle ilgili muhtemelen bir çalışma başlatılmıştır. Bu sene sineklerle ilgili bir çalışma yapıldı mı? Yapıldıysa hangi tarihlerde yapıldı? Mevcut durumda çok fazla sinek var ve ilçe belediyeleri bunlara yetişemiyor. Bu konuda da bir destek çalışması olacak mı?” diye konuştu.

“Meles çayında çirkin bir görüntü var”

Öte yandan, Meles çayındaki temizlik süreciyle ilgili de Başkan Tugay’a sorular yönelten AK Partili Kişili, bölgedeki görüntünün ve kötü kokunun ciddi problem yarattığının altını çizerek, “Meles çayında her sabah aynı görüntüyü yaşıyoruz, orada çirkin bir görüntü var.

Orada bir çalışma yürütülüyor. Ben geçen gün özellikle onu takip ettim. Tam sıcakların sürdüğü dönemde oradaki o katı atığın üstü kireçle kapatılıyor ve çok ağır bir metal kokusuna neden oluyor. Bu çok daha erken yok edilemez mi? taşınamaz mı? Üstü kapatılamaz mı? Bunu daha erkene çekmek mümkün değil midir?” dedi.

Cemil Tugay’dan, Kişili’nin sorularına yanıt

AK Partili Kişili’nin başta sinek sorunun ve Meles çayının temizlik süreci ile ilgili sorularına yanıt veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Normalde her yıl Melez’in temizliği başlar ve sürer. Bizim bunu yaşamamız için Melez’i doldurmamız lazım. Bu alanların hepsi kentin içerisinde ne yazık ki kirletiliyor. Bunlar endüstriyel ve insan kaynaklı olabiliyor.

Bu bizim gerçeğimiz, insanlar ne yazık ki çevreyi temiz tutmuyorlar. Bu atıklar birikiyor bunlar artık rutin olmuştur. Bu sene Nisan içerisinde yağışlar devam ederken, temizliğin yapılması mümkün değil. Diğer bir konu sivrisinek konusudur. İzmir tarihinin gördüğü en yoğun sivrisinek ilaçlamasını biz bu sene yapıyoruz ve Ocak’tan beri yapıyoruz. Bu sorun yalnızca İzmir’in değil, Türkiye’nin bütün batı kesiminde yaşanan bir sorundur. Avrupa’nın önemli başkentleri şu an sivrisinek sorunuyla baş ediyorlar.