Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları'nda merakla beklenen Merkez Yönetim Kurulu atamaları tamamlandı. Gerçekleştirilen görev dağılımı sonucunda CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevine Berfin Karan getirildi. Yeni dönemde partinin gençlik politikalarına yön veren A takım netleşirken, İzmir örgütünün MYK'daki güçlü temsili dikkat çekti.

Partinin gençlik yapılanmasında yeni bir dönemin kapılarını aralayan kadroda, İzmir'in siyasi isimleri de sorumluluk üstlendi. İzmir teşkilatından 4 isim; Bornova ilçesinden Ali Baysal, Karabağlar ilçesinden Ayça Gülenç, Çiğli ilçesinden Can Özdemir ve Seyit Sayaner, genel merkez yürütme organında yer buldu.

Özdemir: Siyasette makamlar gelip geçicidir

Daha önce Çiğli İlçesinde gençlik kolları başkanlığı yapan daha sonra görevden alınan, MYK listesinde ismi yer alan Can Özdemir, "Siyasette makamlar gelip geçicidir; önemli olan ilkelere ve mücadeleye sadık kalmaktır. Gençlik örgütlerinde başladığım mücadeleyi bugün Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları MYK üyesi olarak sürdürmenin sorumluluğunu taşıyorum. Dün olduğu gibi bugün de kişisel hesapların değil, partimizin, gençliğin ve Türkiye’nin geleceğinin yanında olmaya devam edeceğim" dedi.

Daha önce CHP İzmir İl Gençlik Kolları başkanlığına aday olan Ayça Gülenç ise Genel Merkez'de olduklarını ifade ederek, duygusal anlar yaşadıklarını belirtti.