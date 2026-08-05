Son Mühür- CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Berfin Karan liderliğinde görev yapacak yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üye listesi açıklandı. 30 Temmuz’da parti kulislerine sızan iddiaların ve öngörülerin ardından resmiyet kazanan listede, adı kulislerde güç kazanan birçok isim yer buldu.

Kulis iddiaları doğrulandı: Kesebir ve Keskin yönetimde

Önceki günlerde parti genel merkezinin olumlu bakış açısıyla kulislere yansıyan Diyar Kesebir ve Canberk Keskin beklentileri boşa çıkarmadı. Her iki isim de Berfin Karan başkanlığındaki yeni MYK kadrosuna girmeyi başardı. Kulislerde adı geçen bir diğer isim olan Tokat Gençlik Kolları eski Başkanı Ferhat Özdemir de açıklanan resmi listede yer alan isimler arasında yer aldı.

Deniz Uzunyayla listede yok

Genel başkanlık sürecinde ve kulislerde adı sıklıkla anılan Deniz Uzunyayla'nın, kendi talebi doğrultusunda MYK'da görev almayacağı yönündeki iddialar kesinleşti. Uzunyayla açıklanan yeni yönetim kurulunda yer almadı.

İstanbul iddialarından Baransel Durak MYK'da

Kulislerde İstanbul kontenjanından girmesi öngörülen üç isimden biri olan Baransel Durak yeni yönetime girdi. Bahtiyar Tayar ve Uğurşah Yıldırım ise açıklanan nihai kadroda yer almadı.

İzmir’den 4 isim yönetimde

Parti kulislerinde merakla beklenen İzmir kontenjanı netlik kazandı. İzmir örgütünden gelerek MYK listesine giren isimler şu şekilde oldu:

Ali Baysal (Bornova)

Ayça Gülenç (Karabağlar)

Can Özdemir (Çiğli)

Seyit Sayaner

CHP Gençlik Kolları Yeni MYK Kadrosu

Genel Başkan: Berfin Karan

MYK Üyeleri:

Ali Baysal

Ali Övet

Alican Şengöz

Ayça Gülenç

Baransel Durak

Berfin Taylan

Can Özdemir

Canberk Keskin

Diyar Kesebir

Ferhat Özdemir

Hatice Eyiler

Mertcan Akyüz

M. Üveyis İzol

Oğuzhan Sunkar

Ozan Şimşek

Ömer Öztürk

Seyit Sayaner

Toprak Doğan

T. Efe Doğan

Yiğithan Bulat