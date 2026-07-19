Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bürokrasinin en kritik koltuklarından birinde oturan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, geçtiğimiz hafta kıyılan resmi nikahının ardından bu kez dostları ve siyaset dünyasıyla düğün kutlamasında bir araya geldi. Pelin Kaya ile hayatını birleştiren Erdoğan’ın mutluluğuna, başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay olmak üzere kentin yerel yöneticilerinden bazı isimler şahitlik etti.

İşte İzmir siyasetini ve bürokrasisini buluşturan o gecenin detayları...

Cemil Tugay temsili nikahı kıydı

Düğünün en dikkat çekici anı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın sahneye çıktığı dakikalardı. Geçtiğimiz hafta resmi olarak evlenen çift için bu kez sahnede temsili bir nikah töreni gerçekleştirildi ve Tugay, bürokratının bu mutlu gününü bizzat yönetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı gecede mikrofonu eline alıp genç çifti tebrik etse de, dijital dünyada sessiz kalmayı tercih etti. Cemil Tugay’ın resmi sosyal medya hesaplarından düğüne dair herhangi bir fotoğraf veya tebrik mesajı paylaşılmaması gözlerden kaçmasa da Başkan Tugay düğünün sonuna kadar genç çifti yalnız bırakmadı.

AK Parti ve MHP'li isimler de oradaydı

Öte yandan düğüne MHP'li ve AK Partili isimler de katıldı. MHP Grup Başkan Vekili Bahadır Altınkeser, 27. Dönem İzmir Milletvekili Necip Nasır düğüne katıldı. Ulaştırma bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl ise çelenk göndererek genç çifte mutluluk temennilerini iletti. Birçok siyasi parti temsilcisi de düğüne katılım sağladı.

Katılım sağlayan belediye başkanları mutluluk karelerini takipçileriyle paylaştı. Geceden ilk yansıyanlar ve başkanların mesajları şöyle oldu:

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu genç çiftin heyecanına ortak olduğunu belirterek, "Yüzlerindeki mutluluğun ve kalplerindeki sevginin daim olmasını diliyor, değerli ailelerini yürekten tebrik ediyorum" mesajıyla dijital tebrik kartını açtı.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ise geceden sıcak bir kare paylaşarak, "Birlikte çıktıkları bu yolun sevgi, huzur ve güzel anılarla dolu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ise kutlamaya katılan bir diğer isim olarak sadeliği seçti ve çifte "Bir ömür boyu sağlık ve mutluluklar" diledi.

Protokolün sessizleri kim?

Düğün salonunda ve çekilen fotoğraf karelerinde yerini alan ancak sosyal medya hesaplarında sessizliği koruyan sadece Cemil Tugay değildi. İzmir’in iki önemli ilçe başkanı daha geceye katılım göstermesine rağmen herhangi bir paylaşım yapmadı.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen ve Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan’ı bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Masadaki yerlerini alıp tebriklerini bizzat ileten her iki başkan da tören sonrasında sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşım yapmamayı tercih etti.