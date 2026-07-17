Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Bayraklı'da sürdürdüğü mahalle ziyaretleri çerçevesinde bu sefer Manavkuyu Mahallesi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Önal'a saha programında belediyenin çözüm ekibi ile Manavkuyu Mahalle Muhtarı Fatma Ceylan da katıldı.

Mahallede vatandaşlar ve esnafla buluşan Önal, bölgedeki ihtiyaçları yerinde takip ederek mahalle sakinlerinin talep ve önerilerine kulak verdi.

Talepler için çalışma başlatıldı!

Ziyaret süresince mahalle sakinleriyle sohbette bulunan Başkan Önal, kendisine yöneltilen sorun ve taleplerin ilgili birimlere aktarıldığını ifade etti. Belediyenin çözüm ekibi de sahada gerçekleştirilen tespitler doğrultusunda gerekli işlemleri gerçekleştirdi.

Önal, yerinde belirlenen her talep için hızlı şekilde aksiyon alındığını belirterek, sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

"Kalıcı çözümlerle ortadan kaldıracağız"

Saha çalışmalarının Bayraklı'nın tüm mahallelerinde süreceğini ifade eden Başkan İrfan Önal, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmayı önemsediklerinin altını çizdi.

Önal, mahalleleri yerinde takip ederek sorunları kaynağında belirlemeye devam edeceklerini ifade ederek, "Bayraklı'nın her mahallesinde aynı kararlılıkla çalışmayı, vatandaşlarımızın taleplerini hızla değerlendirerek sorunları kalıcı çözümlerle ortadan kaldırmayı sürdüreceğiz" dedi.