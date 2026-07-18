Başarılı orta saha oyuncusu yeşil sahalardaki mücadelesine kısa bir ara verdi. Yıldız isim, kameralardan hep uzak tuttuğu Esin Matraş ile hayatını birleştirdi. Çiftin geleneksel gelin alma merasiminde kaydedilen neşeli anları spor camiasında hızla yayıldı. İkilinin bu mutlu gününün ardından, Esin Matraş'ın eğitimi ve kariyer geçmişi aranmaya başlandı.

İSMAİL YÜKSEK'İN EŞİ ESİN MATRAŞ KİMDİR?

Esin Matraş, Bahçeşehir Üniversitesinden mezun bir iç mimar. Genç isim, üniversite yıllarında mimarlık ve tasarım üzerine eğitim gördü. Özel yaşamını kameralardan uzak tutmayı seçiyor. Bu yüzden hayatına dair pek fazla detaya ulaşılamıyor. İsmail Yüksek ile olan ilişkisini de yıllarca herkesten sakladı. İsmi medyada ilk kez bu sürpriz evlilik kararıyla duyuldu.

ESİN MATRAŞ NE İŞ YAPIYOR, MESLEĞİ NEDİR?

Üniversiteyi bitiren Esin Matraş, asıl mesleği olan iç mimarlığı icra ediyor. Ev ve iş yeri gibi yaşam alanlarını daha kullanışlı bir yapıya kavuşturuyor. Aynı zamanda mekan düzenlemeleri ve çeşitli dekorasyon projeleri çiziyor. Profesyonel iş hayatını göz önünde yaşamadığı için bugüne kadar hangi projelere imza attığı bilinmiyor.

ESİN MATRAŞ KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Hayatını kapalı kapılar ardında yaşayan Matraş'ın yaşına ya da doğum yerine dair net bir bilgi bulunmuyor. Çiftin sadece evden çıkış ve eğlence anlarına ait kısacık videoları basına yansıdı. Yeni evli çift hayatlarını büyük bir sessizlik içinde sürdürüyor.