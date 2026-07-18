Milli Eğitim Bakanlığı, okullardaki öğretmen açığını kapatmak amacıyla her yıl binlerce eğitimciyi ücretli öğretmen statüsünde görevlendiriyor. Yeni eğitim öğretim yılında sınıflarda yerini almak isteyen adaylar, il ve ilçe müdürlüklerinden gelecek duyuruları yakından izliyor. Başvurular e-Devlet kapısı üzerinden alınırken, adayların belirli mezuniyet ve genel uygunluk şartlarını eksiksiz taşıması isteniyor.

2026 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ücretli öğretmenlik görevlendirmeleri, tamamen okulların öğretmen ihtiyacına göre il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından planlanıyor. Başvuruların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi büyük oranda temmuz ve ağustos aylarında alınması bekleniyor. Kesin başvuru takvimi, adayların görev yapmak istediği il veya ilçenin milli eğitim müdürlüğüne ait resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Bu sebeple adayların istenen belgeleri ve başvuru tarihlerini yerel müdürlüklerin sayfalarından anlık takip etmesi gerekiyor.

E-DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğretmen adayları başvurularını dijital ortamda tamamlıyor. İşlemler e-Devlet sistemi ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin açtığı çevrim içi ön başvuru ekranları üzerinden yürütülüyor. Başvuru yöntemi ve sistemin açılış tarihi ilçeden ilçeye değişiklik gösteriyor. İşlemini e-Devlet üzerinden yapacak adaylar, sisteme giriş yaptıktan sonra "Milli Eğitim Bakanlığı ücretli öğretmenlik başvurusu" hizmetini kullanarak formlarını dolduracak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Okullarda ücretli öğretmen sıfatıyla ders vermek isteyen adayların bazı genel ve özel şartları karşılaması zorunlu tutuluyor. Adaylardan istenen temel kriterler şöyle sıralanıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Öğretmenlik mesleğini yapmasına engel herhangi bir suç işlememiş olmak.

Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmaya engel olmaması.

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak; askerliği yapmış, muaf ya da ertelemiş olmak.

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için denklik işlemlerinin yapılmış olması.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.

Eğitim fakültesi, fen-edebiyat fakültesi lisans programları veya çocuk gelişimi ön lisans programından mezun olmak.

İhtiyaç duyulması halinde diğer programlardan mezun adayların da değerlendirilmesi.