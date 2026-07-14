Yaz aylarının gelmesiyle birlikte buz kullanımının tüketimi bir hayli artmış durumda. Bu konuya açıklık getiren Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Toprak, "Özellikle hava sıcaklığının bu kadar yüksek olduğu yaz aylarında buz, gıda servisinin vazgeçilmez parçalarından.

Özellikle buzun yapılmış olduğu suyun, insani tüketim amaçlı sularla ilgili yönetmeliğe uygun ve içilebilir nitelikte olması gerekiyor. Buna çok önem vermek lazım. Buzun üretilmesi, saklanması ve servis edilmesinde hijyenik kurallara uymazsak, ciddi gıda zehirlenmeleriyle karşı karşıya kalma ihtimalimiz yüksek.

Burada da özellikle 'Escherichia coli, Salmonella, Listeria monocytogenes' dediğimiz bakterilerin yol açabileceği zehirlenmeler olabilir. Bu da gıda zehirlenmeleriyle ishal, kusma, mide bulantısı, yüksek ateş gibi durumlarla karşı karşıya kalınabilir" diye konuştu.

Buz kullanımda dikkat edilmesi gerekenler!

Soğukta bakterilerin üreyemeyeceği yönünde yanlış bir algının bulunduğunu belirten Toprak, "Buzla ilgilenen personelin ellerini çok sık yıkamaları gerekiyor. Ya da eldiven kullanmaları gerekiyor. Buzu elle değil, mutlaka kürek ya da maşa gibi aparatlarla servis etmeleri gerekiyor. Bunların temizliğinin yapılması ve gıdaya uygun kaplar olması, alet ekipmanları olması gerekiyor. Yere veya masaya düşen buz, mutlaka imha edilmeli.

Tekrardan bardağa koymamak gerekiyor. Buz makineleri de önemli. Buz makinelerinin temizliğinin iyi yapılması lazım. İçinde su olduğu için mikroorganizmaların gelişebileceği bir alan, bakteriler üreyebilir. İyi bir şekilde yıkanıp, temizlenmesi ve dezenfekte etmek lazım. Belli aralıklarla ve kayıt altına almak gerekiyor.

Buz yapan çok farklı firmalar da var. Bazıları merdiven altı işletmeler. O yüzden bu buzları dışarıdan işletmeler, mutlaka ürünü aldıkları firmanın işletme kayıt onay numarasına bakmalılar. Bu firmaların fiziki koşulları göz ardı edilmemeli" dedi.

Ekstra filtreyle kötü bakteriler engelleniyor

39 yaşındaki kafe işletmecisi ve barmen Mevlüt Ülker ise yaz aylarında buz tüketiminin arttığını belirterek, "Yazın buz tüketim artıyor. Biz buzlarımızı kendi makinemizdan üretiyoruz. Makinemizde arıtmadan geçen suyu kullanıyoruz. Ayrıca makinemize ekstra filtre koyarak, kötü bakterilerden uzak tutmaya çalışıyoruz. Temiz buz üretiyoruz.

Aynı zamanda dışarıdan aldığımız bazı içeceklerimiz için kullandığımız özel buzlar var. Bu ürünleri de Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı firmalardan alıyoruz. PH değerlerine bakıyoruz. İşletmemizde müşteriden geri dönen buzu direkt imha ediyoruz. Buz tüketeceksek, güvenli yerlerden ve paketlenmiş buzları tüketebiliriz" diye ekledi.