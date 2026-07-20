Yaz aylarının gelmesiyle birlikte termometreler yükseldikçe yükseldi. Acil Tıp Kliniği Uzmanı Doç. Dr. Caner Sağlam da, sıcak havalarda en çok yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanların daha büyük risk taşıdığının altını çizdi. Sıcak çarpmasının halsizlik, baş ağrısı, bulantı ve kusma gibi belirtilerle başlayabileceğini ifade ederek

"Hastalar genellikle halsizlik, baş ağrısı, bulantı, kusma, bazen bilinç kaybına varan semptomlarla karşımıza gelebiliyor. Bu dönemde özellikle kronik hastalığı olan yaşlı hastaların mümkün olduğunca çok dışarı çıkmamasını önermekteyiz. Çıktığı zaman pamuklu ve bol elbiseler kullanmasını tavsiye ediyoruz.

Mümkün olduğunca şapka ve güneş kremi kullanmalı ve vücut ısısını dengeleyecek şekilde bol sıvı tüketilmelidir. Özellikle bu dönemde çay, kahve ya da alkol içerikli içeceklerden kaçınmak gerekiyor. Çünkü vücut suyunu kaybına neden olarak sıcak çarpmasını kolaylaştırabiliyor" dedi.

‘‘Erken müdahele çok önemli’’

Erken müdahelenin önemini vurgulayan Doç. Dr.Sağlam "Ölüm gelişebilir, o yüzden erken müdahale önemlidir. Ancak halsizlik, baş ağrısı, bulantı ya da hafif vücut yüksekliğin şikayeti varsa kişi evinde de bol sıvı tüketerek, vücut ısısını dengeleyecek şekilde ılık bir duş alarak ya da ıslak bezlerle boyun, kasık ve koltuk altı bölgesine nemlendirerek etkileri azaltılabilir.

Semptomlar yok olmaya başlarsa hekime gelmelerine gerek kalmayabilir. Ortalama yetişkin bir insanın günlük 2-3 litrelik sıvı tüketmesi gerekirken özellikle yaz döneminde, terlemenin çok olduğu ve sıvı kaybının çok olduğu dönemde bu miktarı ihtiyaca göre 3-4 litreye kadar çıkarabilir" diye ifade etti.