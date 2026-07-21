Son Mühür/ Beste Temel- Son Mühür TV’de Tunç Erciyas’ın sunduğu “Sıcak Bakış” programına konuk olan İzmir Otobüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, göreve geldikleri günden bu yana geçen 6 aylık süreci, önceki yönetimden devralınan idari ve mali durumu, korsan ve ihale tartışmalarını, okul servis taşımacılığına yönelik Danıştay kararını ve sektörel projelerini detaylarıyla değerlendirdi.

"Aylardır sustuk ve sabrettik, kendimizi esnafa görevimizle kanıtlayacağız"

Göreve geldikleri 21 Ocak tarihinden itibaren haklarında asılsız iddialar ortaya atıldığını ve sakin kaldıklarını ifade eden Hasan Basri Bostancı, oda içi haksızlıklara karşı sessiz kalmayacaklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bugüne kadar sustuk, sabrettik. Yaşanan olaylardan dolayı sakin kalmaya çalıştık. 'Şuraya kaçtı, yurt dışına kaçtı, telefona cevap vermiyor' gibi anlamsız, hiç yakıştıramadığım ithamlarda bulundular. 'Takke giydirmişler, terlik takunya camiye gidiyor, davasına gitmiyor' gibi yakıştırmalar yaptılar. Bundan sonra ayda en az 1 kere Facebook canlı yayınından ya da sizlerin aracılığıyla yaptığımız çalışmaları kamuoyuyla paylaşacağım."

S plakayı tarlasını satan emeklinin yaptığı bir iş olmaktan çıkarıp vizyoner bir sektöre dönüştürdüklerini aktaran Bostancı, geçmişteki hizmet anlayışlarına vurgu yaptı:

"Ben tek başıma bir hiçim. Biz eski yönetimle beraber Türkiye'de ilklere imza atan bir ekibiz. Bu esnafa kötü bir şey söylemem söz konusu olamaz. S plaka yani servisçi taşımacılığını bir sektör haline getiren biziz. Ana caddede bir saray yaptık. 2014 yılından 2022 yılına kadar benim yönetimim tek kuruş maaş almadı, bizler tırnaklarımızla yaptık. Tek gayemiz esnafın ekmeğini bir dilim büyütmekti." Konak’ta Yaz Spor Okullarına yoğun ilgi: Çocuklar ve kadınlar sporla buluşuyor İçeriği Görüntüle

"Yemişler balık, içmişler rakı"

Görevi devralma sürecinde muhatap bulamadıklarını, resmi ihtarlara rağmen yönetimin teslimat yapmadığını söyleyen Bostancı, odanın geçmiş döneme ait mali kayıtlarındaki tutarsızlıkları sert bir dille eleştirdi:

"Odayı kaybettiğimiz zaman çaylarını içtik, 'Bu odayı emanet bırakıyoruz, tekrar alacağız, hayırlı olsun' deyip çıktık. Biz göreve geldiğimizde odaya geldik, kimse yoktu. Devir teslim olmadı. Noterden ihtar çektik, İzmir Esnaf Birliğine yazı yazdık. Çiçeğimizle geldik, devredecek kimse yoktu. Eski başkanla konuşmak mümkün değil, ancak klavye delikanlılığı yapıyorlar."

Hukuki ve mali incelemelerin devam ettiğini ifade eden Oda Başkanı, odanın parasıyla yapılan harcamaları ve hesap tablosunu şu cümlelerle aktardı:

"Genel kurulda 1.000 kişilik pilav dağıtılmış, faturası 190 bin lira. Allah aşkına, biz bin kişilik pilav, ayran, çay verdik, 55 bin lira tuttu. 1.130 tane termos yaptırmışlar, fatura 2 bin adet kesilmiş. Her ay akıl almaz şekilde klima bakımı yapılmış, klimaların olduğu yerin anahtarları bende, dronla mı inmişler, paraşütle mi? 01.01.2025 - 30.11.2025 tarihleri arasındaki hesap dökümünde 11 ayda 1 milyon 614 bin 529 lira temsil ve ikram gideri var. Aylık 146 bin liraya geliyor. Yemişler balık, içmişler rakı, söylemişler şarkı. Elimizi nereye atsak kilitlemeye çalışıyorlar. Belgesiz konuşmam, hepsini hukuki süreçle web sitemize de koyacağım."

Odanın kurduğu şirket üzerinden yapılan işlemlere ve yöneticilerin aldığı bedellere de değinen Bostancı şunları söyledi:

"Teknofest'ten esnaftan para alınmış, makbuz verilmiş ama banka dekontu var, fatura yok. Odamızın 1996 yılında kurduğu İZ Sigortacılık şirketine odadan 372 bin lira aktarmışlar. Ne için aktardılar? Nereden tutsak elimize bir pislik yapışıyor. 5 lira harcayıp makbuz koymuşlar, ekmek arası köfte yiyip faturasını eklemişler. Yönetmelikte belirlenen parametrenin çok üzerinde ödemeler alınmış."

Okul servislerinde emsal danıştay kararı

Özel okulların kendi öz mal araçlarıyla ücretli öğrenci servis taşımacılığı yapmasını engelleyen düzenlemenin arkasında durduklarını belirten Bostancı, Danıştay 8. Dairesi'nin kararıyla esnafa dev bir iş alanı açıldığını söyledi:

"Özel eğitim kurumlarının öz mal araçlarıyla ücretli servis taşımacılığı yapamayacağına dair hüküm ekletmiştik. İptal davası açılmıştı ama Danıştay 8. Dairesi kararıyla bu onaylandı. 2026 tarihinde belediyeye yazı yazdım. Danıştay kararı var, Türkiye bir hukuk devletiyse bu uygulamayı durdurun dedim. Benim yazımın ardından belediye Ulaşım Dairesi de UKOME'ye bildirdi. Madem bu işi biliyorlardı, neden sümen altı ettiler? Bu kararla 600 ila 700 araç boşa çıkacak ve işsiz bekleyen esnafımıza 600 ila 700 kişilik yeni bir iş alanı açılacak. Özel okullar eğitimini yapacak, servis taşımacılığını biz yapacağız."

S plaka ihalesi ve korsan taşımacılık konularına da değinen Bostancı, odaların taleplerini ve duruşlarını şöyle özetledi:

"Bu S plakanın mimarı bensem, gereksiz ihale ısrarının mimarı da onlardır. 'Kırmızı kuşak' uygulaması için iş yeri açma ruhsatı zorunluluğunu belediyeye başvurarak tekrar getirttik. Ruhsatı olmayan hiçbir araca kırmızı kuşak verilmeyecek, böylece yaklaşık 900 araç kademeli olarak piyasadan çekilecek. Piyasada araç fazlası varken yeni ihale yapılmasına karşıyız. UKOME'de net bir şekilde belirttik. Türkiye'de en fazla korsan işleminin yapıldığı il İzmir. Emniyet Müdürümüz duyarlı, biz gördüğümüz her korsanı onlara bildiriyoruz."

Mesai saatleri ayarlaması ve okul servis ücretleri

Kent içi trafik yoğunluğunu azaltmak ve servisçi esnafının ikinci bir iş yapabilmesine olanak sağlamak amacıyla mesai düzenlemesi teklifinde bulunduklarını açıklayan Bostancı, okul servis fiyat tarifesinin de yolda olduğunu duyurdu:

"Fabrikalarımız şu an 07.00 - 15.00 - 23.00 vardiyasıyla çalışıyor. Bunu 06.00 - 14.00 - 22.00 yapabilir miyiz diye görüşüyoruz. Bir saat geriye alabilirsek hem İzmir'in kilitlenen trafiğini azaltırız hem de esnafımıza ikinci bir iş yapma şansı doğar. Yalnızca kendimizi değil, İzmir'i düşünüyoruz."

"Yeni dönem okul servis ücretleri için İzmir Esnaf Birliği önderliğinde müracaatları tamamladık. Bu hafta içinde meclise sunacağız, tarifeler konusunda bir sıkıntımız yok."