Son Mühür - KÜTAŞ Grup çatısı altında faaliyet gösteren Safe Spice Gıda Sterilizasyon A.Ş.’de yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından, İzmir’in Gaziemir Serbest Bölgesi’ndeki tesiste grev kararı uygulanmaya başlandı.

Uzlaşma sağlanamadı

Tek Gıda-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu fabrikada alınan grev kararı, sabah saatlerinde işyeri girişine asılan ilanla birlikte resmen yürürlüğe girdi. Toplam 175 işçinin görev yaptığı tesiste işveren tarafı yıllık yüzde 22 zam teklifinde bulunurken, sendika ise ilk 6 ay için yüzde 22, ikinci 6 aylık dönem için de enflasyona ek 2 puan artış talep etti. Görüşmelerde ücret artışlarının yanı sıra sosyal haklarda iyileştirme yapılması da gündeme geldi. Şirket tarafından üretilen baharat ürünlerinin büyük bölümünün ise yurt dışına ihraç edildiği belirtildi.

TÜRK-İŞ'ten greve destek

Grev kararının uygulanmaya başlamasının ardından işçiler fabrika önünde bir araya gelerek eylem yaptı. Sürece destek vermek üzere alana gelen TÜRK-İŞ Ege Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak, üretim sahasında toplanan işçilere seslendi. Çakmak, örgütlü mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, çalışanların hak arayışında yanlarında olduklarını dile getirdi. Müzakere çağrısı yinelendi Hayrettin Çakmak, konuşmasına TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile yönetim kurulu üyelerinin selamlarını ileterek başladı. Açıklamasında işveren tarafına yeniden müzakere çağrısında bulunan Çakmak, grevin “iki ucu keskin bir bıçak” olduğunu vurgulayarak, sorunun çözüm adresinin müzakere masası olduğuna dikkat çekti. Sendikal dayanışmanın önemine değinen Çakmak, işçilerin talepleri karşılanıncaya kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, üyelerin hak kazanımı sağlanana dek yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti. TÜRK-İŞ grev kararını kamuoyuna bu ifadelerle duyurdu: ''Konfederasyonumuza bağlı Tekgıda-İş Sendikamız İzmir 7 Nolu Şubesi ile, Gaziemir Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren Safe Spice Gıda Sterilizasyon San. ve Dış Tic. AŞ. arasında işyeri düzeyinde sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlanmış olup, 28 Nisan 2026 tarihinde grev kararı alınmıştır. Geçen süre içerisinde herhangi bir gelişme sağlanamamıştır. Bu nedenle Tekgıda-İş Sendikamız 08 Mayıs 2026 Cuma günü (bugün) saat 08.00 itibari ile grev uygulamasını başlatmıştır. Haklı taleplerimizi içeren kamuoyu bilgilendirme kitlesel basın açıklamasının günü ve saati belli olduğunda bildirilecektir.''