Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Efes Selçuk Belediyesi Hayvan Barınağı, sokak hayvanlarının tedavisinde kullanılacak bir ultrason cihazına kavuştu. Cihazı, barınağa Helga’nın Efesli Kıtmir Hayvansever Grubu bağışladı.

Yeni cihazla birlikte barınaktaki muayene ve tedavi süreçleri hızlanacak. Erken teşhis imkanı arttı.

Gebe takibi ve iç organ muayenesi yapılabilecek

Bağışlanan ultrason cihazı, barınakta görev yapan veteriner hekimlerin işini doğrudan kolaylaştıracak. Hekimler artık gebe hayvanların takibini yapabilecek.

Cihaz sayesinde dışarıdan fark edilmeyen iç organ rahatsızlıkları ve yaralanmalar ilk muayenede tespit edilecek. Bu da gecikmiş tedavilerin önüne geçecek.

"Sokak canları ihmal edilmesin diye yola çıktık"

Yaklaşık bir buçuk yıl önce kurulan grubun başkanı Hülya Malhatun, cihazı teslim ederken konuştu.

Belediye ile iş birliği içinde çalıştıklarını belirten Malhatun şunları söyledi:

"Doğanın tahribine ve hayvanların ihmal edilmesine karşı durmak için kurulduk. Barınakta çalışan veterinerlerin işini kolaylaştırmak istedik. Bu ultrason cihazını barınağa kazandırdığımız için mutluyuz. Dayanışmayı sürdüreceğiz."

Belediyeden hayvanseverlere teşekkür

Efes Selçuk Belediyesi yetkilileri, cihazı teslim aldıktan sonra gönüllü gruba teşekkür etti. Yetkililer, yapılan bağışın barınaktaki hizmet kalitesini doğrudan artırdığını belirtti.