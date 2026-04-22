İzmir Selçuk’ta öğle saatlerinde yaşanan trafik kazası ne yazık ki bir can kaybıyla sonuçlandı. Atatürk Caddesi üzerindeki İsabey İlkokulu’nun tam önünde yaya geçidini kullanan 80 yaşındaki Gülşen Erceylan’a bir tır çarptı. Saat 12.30 sularında meydana gelen olayda karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadın 35 AUJ 668 plakalı tırın tekerlekleri altında kaldı.

Hastanede acı haber geldi

Çevredeki vatandaşın kazayı gördüğü an hemen ihbar etmesiyle bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uğraşları sonucu tırın altından çıkarılan Erceylan, vakit kaybetmeden ambulansla Selçuk Devlet Hastanesine götürüldü.

Vücudunda çok sayıda kırık olduğu anlaşılan ve ağır yaralanan yaşlı kadın derhal yoğun bakıma alındı ama durumu maalesef çok ağırdı. Doktorların gösterdiği tüm çabaya rağmen Gülşen Erceylan hayata tutunamayarak vefat etti.

Sürücü gözaltına alındı

Acı haberin ardından Erceylan’ın naaşı hastane morguna kaldırılırken polisin olay yerindeki incelemeleri de sürdü. Tır şoförü ekiplerce gözaltına alınmış durumda. Bir yaya geçidinde üstelik okul önünde böyle bir kazanın yaşanması gerçekten çok üzücü. Kazanın tam olarak nasıl gerçekleştiğine dair soruşturma ise devam ediyor.

