İzmir’in Menemen ilçesinde bulunan Emiralem, bugün daha çok tarımsal üretimiyle bilinse de geçmişi incelendiğinde oldukça dikkat çekici bir tarihsel yolculuk ortaya çıkıyor. Özellikle çilek üretimiyle öne çıkan bölge, eski yerleşim alanı ve kültürel mirasıyla da önemini koruyor.

Köyün kuruluş süreci dikkat çekiyor

Emiralem’in ilk yerleşim alanının Yamanlar Dağı’nın kuzeydoğu eteklerinde, Küçük Ballıkayası mevkiinde kurulduğu biliniyor. Yapılan değerlendirmelere göre köyün geçmişi 14. ya da 15. yüzyıla kadar uzanıyor. Bölgenin kuruluşuna dair anlatımlarda, Karaosmanoğulları’na bağlı “Mirali” adlı bir derebeyinin 1380 yılında buraya geldiği ve çevredeki aşiretlerle birlikte köyü oluşturduğu ifade ediliyor.

İsmin kökeni farklı görüşlerle açıklanıyor

Köyün adı konusunda ise dikkat çeken farklı yorumlar bulunuyor. Prof. Dr. Bilge Umar, Emiralem isminin Rumca “Myrelama” kelimesinden geldiğini ve bunun da Luvi dilindeki “Murelama” sözcüğüne dayandığını belirtiyor. Bu kelimenin anlamının ise “Yüce Ma-Geçidinin Halkı” olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan Prof. Dr. Ersin Doğer, ismin Osmanlı’daki “Miralem” ya da “Emir-i Alem” unvanıyla ilişkili olabileceğini vurguluyor. Bu unvanın, orduda sancak ve bayrak taşıyan önemli bir görevi temsil ettiği biliniyor.

Osmanlı döneminde isim değişimi yaşanıyor

Köyün ilk adının Hamzabeyli olduğu, ancak Osmanlı döneminde bir Miralem’e dirlik olarak verilmesiyle birlikte isminin değiştiği değerlendiriliyor. Bu değişim, köyün yalnızca coğrafi değil, idari ve askeri anlamda da önem taşıdığını ortaya koyuyor.

Miralem unvanına sahip kişilerin savaşlarda ordunun önünde yer alması ve sancakları koruması, bu ismin köye ayrı bir anlam kattığını gösteriyor.

Yerleşim alanı zamanla değişiyor

Emiralem’in tarihinde dikkat çeken bir diğer kırılma noktası ise yerleşim değişikliği oluyor. İzmir-Manisa demiryolunun yapılması ve eski kervan yolunun önemini yitirmesiyle birlikte köy halkı yeni bir alana taşınma kararı alıyor.

1945 ile 1950 yılları arasında eski köy tamamen terk edilerek, demiryolu ile karayolu arasında kalan yeni yerleşim alanına geçiliyor. Bu süreç, köyün bugünkü yapısının oluşmasında belirleyici rol oynuyor.

Eski köy ve cami geçmişin izlerini taşıyor

Bugün Eski Emiralem olarak anılan bölgede yer alan cami ve diğer yapılar, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan önemli eserler arasında bulunuyor. Bu yapılar, köyün geçmişteki yerleşim yoğunluğunu ve kültürel zenginliğini gözler önüne seriyor.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise bu alanın hala tarihsel değerini koruyor olması. Her ne kadar yeni yerleşim alanı aktif olarak kullanılsa da eski köy, adeta bir açık hava tarihi alanı gibi varlığını sürdürüyro.

Çilek üretimiyle öne çıkan bir merkez

2021 yılı verilerine göre 1283 nüfusa sahip olan Emiralem, Menemen’in büyük mahallelerinden biri olarak biliniyor. Bölgede tarım ve hayvancılık faaliyetleri sürdürülürken, özellikle çilek üretimi ön plana çıkıyor.

Bugün Emiralem adı, birçok kişi için doğrudan çilekle özdeşleşmiş durumda. Ancak köyün geçmişine bakıldığında, bu üretim kimliğinin ötesinde köklü bir tarih ve kültürel birikim barındırdığı açıkça görülüyor.