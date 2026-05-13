İzmir'in Selçuk ilçesinde jandarma ekipleri adeta zamanla yarıştı. Dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan 69 yaşındaki Özer Battal, jandarma ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu sıkı çalışmalar sonucunda sağ salim bulunmuş oldu.

Jandarma ekiplerinin çalışması sonuç getirdi!

Kayıp ihbarının gerçekleştirildiği ilk dakikadan bu yana arama çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren jandarma ekipleri, Pranga mevkiisindeki ormanlık alana yoğunlaştı. Ormanlık alanda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Özer Battal ormanlık alanın derinliklerinde bulundu.

Gelen bilgiler çerçevesinde Battal'ın ailesiyle yaşamış olduğu ve onlara karşı duymuş olduğu bir kırgınlık sonucunda, ailesine tepki göstermek amacıyla evden ayrıldığı ve ormanlık alana gittiği belirtildi.

Sağlık kontrolüne götürüldü!

Jandarma ekiplerinin ormanlık alanda bulmuş olduğu 69 yaşındaki Özer Battal, sağlık durumunun netleştirilmesi amacıyla hastaneye götürüldü. Battal'ın genel sağlık durumunun ise iyi olduğu ifade edildi.