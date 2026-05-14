14 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan bir parselin sit statüsünde değişiklik meydana geldi. Yapılan sondaj kazıları sonucunda Beylikler Dönemi’ne ait önemli arkeolojik bulgulara rastlanması sebebiyle, daha önce “kentsel + 3. derece arkeolojik sit” statüsünde bulunan alan “1. derece arkeolojik sit alanı” olarak tescil edildi.

Karar, Selçuk ilçesi Atatürk Mahallesi’nde bulunan 358 ada 2 parsel numaralı özel mülkiyete ait taşınmazı kapsıyor.

Tarihi eserler bulundu!

Koruma Kurulu kararı çerçevesinde, taşınmaz üzerindeki briket yapının kaldırılması sonucunda ilgili müze müdürlüğü denetiminde sondaj kazısı yapıldı.

Kazı çalışmaları esnasında; 1 adet sikke, 9 adet çivi, 1 adet makas, 2 obje, 1 adet ağırşak ile birlikte Aydınoğulları Beyliği dönemine ait seramik parçaları bulundu.

Ayrıca kuzey-güney doğrultusunda uzanan duvar kalıntıları ile harç kaplamalı döşeme yapısına da rastlandı.

Beylikler Dönemi’ne tarihlendirildi!

Uzman raporları sonucunda ortaya çıkarılan yapı kalıntılarının M.S. 14. yüzyıla, yani Beylikler Dönemi’ne ait olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

Buluntuların, Türk-İslam dönemine ait bir ev ya da yaşam alanının duvar ve avlu bölümünü oluşturduğu belirtildi.

Yeni yapılaşmaya izin yok!

Alınan karar çerçevesinde taşınmazın sit derecesi yükseltildi ve “1. derece arkeolojik sit alanı” olarak tescil edildi.

Tapuya “1. Derece Arkeolojik Sit” şerhi!

Karar çerçevesinde ilgili tapu kaydına “1. derece arkeolojik sit alanındadır” şerhi işleneceği ifade edildi.