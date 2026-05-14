Son Mühür/ Beste Temel- Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde Belevi’de düzenlenen şeftali hasadına katıldı. Tarlada üreticilerle bir araya gelen Sengel, hem meyve topladı hem de çiftçilerin son dönemde yaşadığı sıkıntıları yerinde dinledi.

Üreticinin maliyet yükü masaya yatırıldı

Hasat sırasında işçiler ve tarla sahipleriyle sohbet eden Başkan Sengel, tarımsal üretimin zorlaşan ekonomik şartlar altındaki durumuna dikkat çekti. Çiftçilerin mazot, gübre ve ilaç gibi girdi maliyetleri nedeniyle zorlandığını ifade eden Sengel, üretimin devam etmesi için çiftçinin desteklenmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Belevi’deki üreticiler ise özellikle bu yılki piyasa koşullarından ve artan masraflardan dert yandı.

"Köylü yeniden efendi olacak"

Başkan Sengel, yaptığı açıklamada tarımın Türkiye için çıkış yolu olduğunu belirtti. Üreticinin emeğinin korunması gerektiğini söyleyen Sengel, "Çiftçimizin omuzlarındaki yükün farkındayız. Tarımı yeniden ayağa kaldıracak, üreticiyi hak ettiği noktaya taşıyacak adımların atılması gerekiyor. Köylünün yeniden milletin efendisi olacağı günler uzak değil," dedi. Türkiye’nin ancak üretimle güçlenebileceğine olan inancını dile getiren Sengel, yerel yönetim olarak her zaman üreticinin yanında duracaklarını ifade etti.

Sengel'den 14 mayıs çiftçiler günü mesajı

Ziyaretin sonunda tüm tarım emekçilerinin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlayan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, üreticilere bereketli bir sezon diledi. Şeftali hasadının Belevi halkına ve ilçeye bol kazanç getirmesini temenni eden Sengel, adil bir gelir dağılımı ve sürdürülebilir tarım politikalarının önemine değinerek sahadan ayrıldı.

