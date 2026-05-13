İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (İŞ GYO) tarafından önemli bir açıklama geldi. Yeni dönemde konut projeleri yerine sağlık, turizm ve lojistik yatırımlarına ağırlık verileceği açıklanırken şirket, bu kapsamda İzmir ve İstanbul’da iki yeni şehir oteli yatırımı için hazırlıklara start verildi.

İŞ GYO Genel Müdürü Ömer Barlas Ülkü, mevcut konut projelerinin belirli bir seviyeye ulaşmadan yeni bir konut yatırımı planlamadıklarını belirtirken, şirketin büyüme stratejisinde farklı sektörlere yöneldiğini sözlerine ekledi.

Turizm ve sağlık yatırımı!

Gayrimenkul sektöründe değişen ihtiyaçlara da vurgu yapan Ülkü, önümüzdeki süreçte özellikle sağlık, turizm ve lojistik alanlarının ön plana çıkacağını da belirtti.

Şirketin gelir yapısını çeşitlendirmeyi hedeflediğini de ifade eden Ülkü, bu yıl için yaklaşık 47 milyon dolarlık kira geliri hedeflediklerini sözlerine ekledi.

İzmir ve İstanbul öncelikli şehirler!

Turizm yatırımlarında yeni bir strateji çerçevesinde hareket edeceklerini söyleyen Ülkü, geçmişte resort otel projelerine ağırlık verdiklerini ancak artık şehir otellerine yönelmeyi planladıklarını belirtti.

Bu doğrultuda İzmir ve İstanbul’un öncelikli yatırım bölgeleri olarak hedeflendiğini belirten Ülkü, her iki şehirde yeni otel projeleri üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Turizmde yatırım çekmeye devam ediyor!

Son yıllarla birlikte turizm, kruvaziyer, fuarcılık ve iş seyahatleri alanında İzmir'de hareketlilik yaşanırken, büyük yatırımcıların radarına da girmeye devam ediyor.

