İzmir’in Seferihisar ilçesinde dikkat çeken bir operasyon gerçekleşti. “Rüşvete aracılık etme” iddiasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde belediye çalışanı ile yerel gazetecilik yaptığı belirtilen bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Jandarma ekiplerinden operasyon!

Gelen bilgiler çerçevesinde Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen soruşturma çerçevesinde Seferihisar Belediyesi’nde görev yaptığı öğrenilen O.K. ile ilçede yerel gazetecilik yapan E.A.’yı gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkında “rüşvete aracılık etme” suçlamasıyla işlem başlatıldığı belirtildi.

“Kat arttırma işlemi”

İddialar çerçevesinde O.K. ve E.A.’nın, İ.T. isimli bir müteahhitten para aldığı iddia edildi. Şahısların, Seferihisar Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde gerçekleştirileceği belirtilen “kat arttırma” işlemi konusunda aracı oldukları iddia edildi.

Ancak söz konusu işlemin gerçekleşmediği ve taraflar arasında anlaşmazlık yaşandığı belirtildi.

Şikayetçi oldu!

Yaşanan anlaşmazlıkla birlikte müteahhit İ.T.’nin emniyet birimlerine giderek şikayette bulunduğu ifade edildi. Gözaltına alınan kişilerle ilgili adli sürecin ise devam ettiği belirtildi.