SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir’in Seferihisar ilçesinde rüşvete aracılık etme iddiasıyla gözaltına alınan belediye çalışanı ile yerel gazetecinin jandarmadaki ifade işlemlerine başlandı. Bir müteahhidin şikayeti üzerine başlatılan operasyonda adli sürecin hız kazandığı öğrenildi. Şüphelilerin, İ.T. isimli müteahhide, inşaat projesindeki binalar için rüşvet 'kat artırma' işlemi yapacakları vaadiyle rüşvet istedikleri iddia edildi.

Anlaşmazlık Çıkınca Şikayet etti

Yapılan operasyonda iddialara göre şüphelilerin, İ.T. isimli müteahhide, inşaat projesindeki binalar için "kat artırma" işlemi yapacakları vaadinde bulundular. Belediye İmar Müdürlüğü'nde gerçekleşmeyince taraflar arasında kriz çıktı. Parayı vermesine rağmen söz konusu işlemi yaptıramayan müteahhit İ.T., anlaşmazlığın ardından verdiği parayı geri alamayınca jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Jandarma Operasyon Düzenledi

Müteahhit İ.T.'nin şikayeti üzerine Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Şikayetçinin verdiği 6 sayfalık ifadesinin ardından gece şüphelilerin ifadesi alınmaya başlandı. Seferihisar Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde görevli olduğu belirtilen O.K. ile ilçede yerel gazetecilik yapan E.A., bir müteahhitten usulsüz işlem karşılığında para aldıkları iddiasıyla ilgili savunma yapıyorlar. Şüphelilerin yarın sabah Adliyeye çıkarılması bekleniyor.