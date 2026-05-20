İzmir Seferihisar ve İzmir Körfezi, savunma sanayisinin en sıcak operasyonel hamlelerine ev sahipliği yapıyor. Ege Ordusu Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen EFES-2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı, bu yıl ezber bozan askeri diplomatik gelişmelere sahne oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından tatbikat sahasında düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirecek açıklamalar art arda geldi.

Bölgedeki en sıcak gelişme, NATO’nun hava savunma stratejisindeki nöbet değişimi. ABD, İsrail ve İran hattında tırmanan gerilim nedeniyle Türkiye’de konuşlandırılan ilave iki Patriot hava savunma sisteminden biri haziran ayında Almanya ile değiştiriliyor. İspanya'ya ait mevcut sisteme ek olarak yerleştirilecek bu yeni batarya, altı ay boyunca Türkiye semalarını koruyacak. Süreç, müttefiklerle tam koordinasyon içinde ilerliyor.

Tek Libya ve çekirdek Suriye unsurları sahada

EFES-2026, askeri katılım anlamında tarihi ilklere sahne oluyor. Flintlock-2026 ile başlayan entegrasyon sürecinin ardından, Libya ordusu kendi toprakları dışında ilk kez bu çapta bir tatbikata katılım sağladı. Üstelik "tek Libya" olarak. Doğudan 331, batıdan 171 olmak üzere toplam 502 Libya personeli, Türk Silahlı Kuvvetleri ile omuz omuza amfibi harekat, SAT/SAS, özel kuvvetler ve mayın imha eğitimleri alıyor.

Sadece Libya değil. Yeniden yapılanma sürecine verilen desteğin stratejik bir parçası olarak, Suriye Ordusu da çekirdek bir unsurla ilk defa sınırları dışında askeri bir tatbikatta boy gösteriyor. 50 ülkeden 10 bini aşkın personelin katıldığı bu dev organizasyonda, yapay zekâ destekli analiz uygulamaları ile Ağ-Kara KOSATERE Harekat Yönetim Sistemi ilk kez askeri karar alma süreçlerinde test ediliyor.

Deniz bağımlılığını bitirecek akaryakıt hattı

Hürmüz Boğazı’ndaki krizler, lojistik hatların güvenliğini yeniden tartışmaya açtı. Türkiye, ittifakın deniz yoluyla yakıt taşımacılığına olan göbekten bağımlılığını kökten bitirecek devrimsel bir boru hattı projesini NATO’ya sundu. Mevcut alternatiflerine kıyasla tam 5 kat daha düşük maliyetli olan bu projenin onay süreçleri hızla ilerliyor. Proje hayata geçtiği an, NATO Ortak Fonları devasa bir tasarruf sağlayacak.

Askeri diplomasi de aynı hızla devam ediyor. TSK, yarın Polonya hava sahasında icra edilecek NATO "Dinamik Hedefleme Görevi"ne tanker uçakları, HİK uçakları ve GÖKTÜRK-1 uydusuyla tam kadro katılarak gökyüzündeki ağırlığını hissettirecek.

Tayfun Blok-2 Sahneye çıktı

Milli savunma sanayisinin tam bağımsızlık vizyonu, Doğanbey atış alanında gövde gösterisine dönüştü. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, TAYFUN Blok-2 Füzesi’ni ilk kez bu tatbikatta ateşledi. Fırtına-2 obüsü ve Akıncı TİHA’nın kabul testleri tamamlanarak envantere resmen dahil edildi. Gözler yeni nesil teknolojilerdeydi.

ALKA ve GÖKBERK lazer silah sistemleri, TOLGA yakın hava savunma sistemi ve kamikaze sürü dronlar tatbikatta ilk kez sahaya sürülerek hedef imha kabiliyetlerini kanıtladı. MKE tarafından yerli imkanlarla üretilen Milli Deniz Topu "Denizhan"ın 7’ncisi de testleri geçerek MİLGEM Projesi kapsamında 10’uncu gemiye monte edilmek üzere teslim edildi.

Küresel Sumud filosu çıkışı

Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, terörle mücadele ve hudut güvenliğine dair güncel bilançoyu da paylaştı. Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan, 3'ü terör örgütü mensubu 218 kişi yakalandı, 976 şahıs ise engellendi. Böylece yılbaşından bu yana sınırda engellenen kişi sayısı 30 bin 170'e ulaştı.

Ortadoğu'daki sıcak gelişmelere de değinen Aktürk, Gazze’ye yardım götüren "Küresel Sumud Filosu"na uluslararası sularda İsrail tarafından yapılan müdahaleyi sert bir dille eleştirdi. Alıkonulan tüm katılımcıların derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı. İsrail ile Lübnan arasındaki 45 günlük ateşkes uzatma kararından duyulan memnuniyet dile getirilirken, ABD ve İran arasındaki müzakerelerde sağduyu vurgusu yapıldı.

