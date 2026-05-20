Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en kapsamlı askeri organizasyonlarından biri olan EFES-2026 Tatbikatı’nın gece safhası, İzmir’in Seferihisar ilçesinde düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in katılımının yanı sıra farklı ülkelerden savunma bakanları, genelkurmay başkanları ve üst düzey askeri yetkililerin takip ettiği tatbikatta gece operasyonları dikkatleri üzerine çekti.

10 binden fazla personel katıldı!

Seferihisar’daki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi’nde gerçekleştirilen EFES-2026 Tatbikatı, geniş uluslararası katılımla düzenlendi.

Tatbikata Türkiye ile birlikte 50 ülkeden 10 bini aşkın personel katılım gösterdi. Gece safhasını Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve beraberindeki yabancı askeri heyetler sahadan takip ettiler.

Kamikaze dronlar hedefleri tek tek vurdu!

Tatbikatın gece bölümünde gerçekleştirilen senaryo çerçevesinde yüksek teknolojili savunma sistemleri ön planda yer buldu.

Deniz operasyonu!

Gece faaliyetleri kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı SAT ve SAS timleri de aktif rol oynadı.

SAT timleri ATAK Bot ile, SAS timleri ise sürat botlarla bölgeye giderek hedef radar sistemlerini imha ettiler. Devamında ise deniz altındaki mayınlar kontrollü şekilde etkisiz hale getirildi.

Hava ve kara unsurlarından eş zamanlı hareket!

Tatbikat süresince taarruz helikopterleri, topçu birlikleri ve keşif unsurları koordineli şekilde görevlerini yerine getirdiler.

Belirlenen hedefler hem havadan hem karadan yoğun ateş altına alındı. Ayrıca, amfibi birlikler çıkarma harekatı düzenledi.

KORKUT sistemiyle hava savunması!

Senaryo çerçevesinde amfibi birliklere yönelik hava saldırıları da canlandırılmış oldu. Bu kapsamda devreye giren KORKUT Hava Savunma Sistemi, birliklerin korunması işlevini yerine getirdi.

TCG Anadolu da tatbikatta!

Türkiye’nin en büyük askeri gemilerinden biri olan TCG Anadolu da EFES-2026 Tatbikatı kapsamında bölgede yerini aldı.