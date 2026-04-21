İzmir Seferihisar açıklarında hareket halinde olan bir lastik bot ekipler tarafından tespit edildi.

Lastik botu tespit eden araç ise, Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-355) oldu.

Gelen ihbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-22) intikal etti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda hareket halinde olan bot durduruldu. Botun içerisindeki düzensiz göçmenler yakalandı ve kontrol altına aldı.

33 kişi yakalandı! 2'si çocuk

Operasyon kapsamında lastik botta bulunan toplam 33 düzensiz göçmenin yakalandı. Açıklamada, göçmenler arasında 2 çocuğun da yer aldığı detayı kamuoyuyla paylaşıldı.