Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Türkiye Belediyeler Birliği, kıyı kentlerinin geleceğini kurtarmak için düğmeye bastı. Büyük ses getiren "Kıyı Kentleri Çalıştay Serisi"nin ikinci büyük buluşması, 2 Haziran'da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Ege kıyılarının kaderini belirleyecek hayati başlıklar bu toplantıda masaya yatırılacak. Kurtuluş reçetesi aranıyor.

Alsancak'ta kritik zirve

Tarihi Alsancak Havagazı Fabrikası, "Kıyı Yönetiminde Güçlenen Yerel Yönetimler" sloganıyla kapılarını çok önemli bir zirveye açıyor. "Ege Bölgesi Kıyı Çalıştayı" adı verilen bu dev organizasyona İZDENİZ ve İzmir Planlama Ajansı (İZPA) da doğrudan kurumsal destek veriyor.

Zirvenin katılımcı profili epey geniş. Ege Bölgesi'ndeki büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, akademisyenler, meslek odaları, çevre örgütleri ve sivil toplum kuruluşları aynı masa etrafında toplanacak. Katılımcılar; kıyıların yağmalanmasını önlemek, sahilleri halka açmak, deniz ekolojisini korumak ve yerel yönetimlerin bu süreçteki yetkilerini artırmak için ortak akıl yürütecek.

Mersin'den sonra sıra İzmir'de

Bu kritik hamlenin ilk ayağı Akdeniz özelinde Mersin'de yapılmıştı. İzmir'deki ikinci buluşma ise doğrudan Ege'nin kendine has mekânsal, ekonomik ve yönetsel düğümlerini çözmeye odaklanıyor.

Uzmanlar, kıyıların kamusal niteliğini merkeze alan bütüncül bir ulusal kıyı politikası inşa etmek istiyor. Sahillerin ticari rant kapısı olmaktan çıkarılıp halkın malı olarak kalması en büyük hedef. Yerel yönetimlerin eli güçlendirilecek.

Dört masada beyin fırtınası

Çalıştay, sabah saatlerinde yapılacak ufuk açıcı çerçeve sunumlarla başlayacak. Öğleden sonra ise katılımcılar kollarını sıvayarak dört farklı tematik çalışma masasına dağılacak. İnteraktif haritalandırma yapılacak. İşte Ege'nin geleceğini şekillendirecek o masalar:

Kamusal Kullanım: Sahillerin halka ücretsiz kalması ve erişilebilirlik.

Ekoloji ve Dayanıklılık: İklim krizi ve çevre kirliliğine karşı koruma kalkanı.

Planlama ve Yönetişim: Bürokrasiyi aşan, hızlı ve ortak yönetim modelleri.

Mavi Ekonomi: Deniz kaynaklarının sürdürülebilir, doğa dostu kullanımı.

Buradan çıkacak somut veriler, diğer bölgelerden gelecek raporlarla birleştirilerek Ankara'ya sunulacak kapsamlı bir "Ulusal Kıyı Politika Raporu"na dönüşecek.

