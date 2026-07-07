Sürücü kurslarında dahi yeterince üstünde durulmayan bu detaylar, CVT, tam otomatik veya çift kavramalı fark etmeksizin araçların mekanik bütünlüğünü bozuyor.

Yokuşlarda aracı gazla tutmak balataları yakıyor

İzmir'in yokuşlu sokaklarında veya sıkışık trafiğinde, aracın geriye kaymasını önlemek için fren yerine hafifçe gaz pedalına basmak en yaygın ve en zararlı alışkanlıklardan biridir.

Bu hatalı durum, fren balatalarına ve kavrama sistemine aşırı ısı ile sürtünme yükler.

Özellikle robotize otomatik şanzımanlı araçlarda kavrama balatalarının çok hızlı aşınmasına ve yanmasına neden olur.

Yeni nesil araçların çoğunda standart olan "Yokuş Kalkış Asistanı" devreye gireceği için, harekete geçmek istediğinizde ayağınızı frenden çekip gaza basmanız yeterlidir. İzmir'deki o belediyeyle ilgili bomba iddia... Duayen gazeteci Çölmekçi: ''Vatandaşları haraca bağlamışlar...'' İçeriği Görüntüle

Işıklarda sürekli boşa (N) almak şanzımanı yoruyor

Alsancak, Karşıyaka veya Buca gibi trafiğin yoğun olduğu bölgelerde, peş peşe gelen kırmızı ışıklarda vitesi sürekli D'den N'ye, oradan tekrar D'ye çekmek gereksiz bir mekanik yıpranma yaratır. Kısa süreli duraklamalarda sürücüler vitesi D (Sürüş) konumunda bırakmalı ve sadece fren pedalına basarak beklemelidir.

Otomatik araçlarda güç aktarımı sürekli ve yoğundur. Geri manevra yaparken araç tam olarak durmadan D (İleri) konumuna geçmek, şanzıman dişlilerinde gözle görülmeyen mikro kırılmalara yol açar. Yön değiştirmeden önce aracın hızının ve momentumunun tamamen sıfırlanması hayati önem taşır.