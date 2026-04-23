İzmir’in Ödemiş ilçesinde feci bir kaza meydana gelmişti. Meydana gelen zincirleme kaza sonucunda iki kişi hayatını kaybetmişti. Trafik kazasına karışan ve sonra olay yerinden ayrılan sürücü, polis ekiplerince yakalandı ve tutuklandı.

Yaralı halde hastaneye gitti!

Kazada yaralandığı öğrenilen ve kendi imkanlarıyla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne başvurduğu tespit edilen 28 yaşındaki Erhan K., tedavisinin tamamlanmasının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İki kişi hayatını kaybetmişti!

Kaza, Balabanlı Mahallesi yolu üzerinde gerçekleşti.

Erhan K.’nin kullandığı otomobil, iddialar çerçevesinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bununla beraber ise karşı şeride geçti. Araç, karşı yönden gelen iki otomobille çarpıştı ve zincirleme kazaya sebebiyet verdi.

Gerçekleşen kaza sonucunda; 51 yaşındaki Mustafa Ulaş olay yerinde, Ahmet Puslu ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kazaya karışan diğer araç sürücüsü Yılmaz G. ise yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

