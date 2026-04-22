Son Mühür- İzmir Çiğli’de siyasetin rengi şu sıralar değişiyor. Cumhuriyet Mahallesi’nin önceki dönem muhtarı olan ve bölgede ağırlığıyla bilinen Dursun Ali Kazar yanındaki arkadaşlarıyla birlikte sürpriz bir adım attı.

Kazar ve ekibi, AK Parti Çiğli İlçe Başkanlığı’na giderek resmen partiye katıldı.

"Hem umut hem de taze bir kan oluyor"

Bu katılımın ardından AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Oktay Özdemir ise katılıma duyduğu memnuniyeti dile getirdi. AK Parti Teşkilatın her geçen gün daha da kalabalıklaştığını söyleyen Özdemir "Yeni arkadaşlarımızın aramıza katılması bize hem umut hem de taze bir kan oluyor" dedi. Özellikle Cumhuriyet Mahallesi’nin sevilen ismi Dursun Ali Kazar’ın bu tercihi parti içinde oldukça kıymetli bulunuyor. Özdemir’e göre bu durum halkın artık hizmet odaklı siyaseti daha çok benimsediğinin de bir kanıtı.

Çiğli’de birleşme rüzgarı

Sadece Cumhuriyet Mahallesi ile sınırlı kalmayacak gibi görünüyor bu süreç. Özdemir Çiğli’nin her yanından insanların AK Parti çatısı altında toplanmaya devam ettiğini özellikle belirtti. "Bizim derdimiz ayrıştırmak değil, herkesi bir noktada buluşturmak" diyen ilçe başkanı yeni yol arkadaşlarına 'Hoş geldiniz' diyerek birlikte çalışacaklarının altını çizdi.

