Son Mühür - Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurlarında yaşanan değişimler ve art arda yapılan ÖTV düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Yakıt giderlerini yakından takip eden vatandaşlar ise “İzmir'de benzin litre fiyatı bugün kaç TL?”, “İzmir'de motorin ne kadar oldu?”, “İzmir'de akaryakıtta güncel fiyatlar nasıl şekillendi?” sorularına yanıt arıyor.

11 Mayıs 2026 Pazartesi günü itibarıyla İzmir ve diğer büyükşehirlerde güncel benzin ve motorin fiyatları merak konusu oldu. İşte şehir şehir akaryakıtta son durum ve güncel litre fiyatları…

İzmir akaryakıt fiyatları 11 Mayıs 2026

Benzin litre fiyatı: 65.06 TL

Motorin litre fiyatı: 67.65 TL

LPG litre fiyatı: 33.69 TL

Diğer şehirlerde akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.81 TL

Motorin litre fiyatı: 66.25 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.67 TL

Motorin litre fiyatı: 66.11 TL

LPG litre fiyatı: 33.29 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.78 TL

Motorin litre fiyatı: 67.38 TL

LPG litre fiyatı: 33.87 TL