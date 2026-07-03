Son Mühür - Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 'mutlak butlan' kararı adeta taşları yerinden oynattı. Mahkemenin verdiği kararla birlikte genel başkanlığa tekrar gelen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra Cumhuriyet Halk Partisi deyim yerindeyse ikiye bölündü.

Kılıçdaroğlu'nun o fotoğrafına tepki gecikmedi!

Mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun komedyen Deniz Göktaş için Çağlayan Adliyesi’ne gitmesi üzerine adliye koridorlarındaki fotoğrafı da tepkileri üzerine çekti. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özlale o görüntülere sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"Genel başkan görünümlü bir genel müdür var"

Kemal Kılıçdaroğlun'a "genel başkan görünümlü genel müdür" diyen İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Genel Başkanı "halkın arasına karışmaktan korkan" biri olarak tanımladı.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özlale sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Bu gördüğünüz bariyerlerin, polislerin ve özel korumaların ardında; halkın arasına karışmaktan korkan, kendisine yönelik artan tepkileri güvenlik güçleriyle engellemeye çalışan, genel başkan görünümlü bir genel müdür var."