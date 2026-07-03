Son Mühür/ Emine Kulak- TÜİK tarafından paylaşılan haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca emekli ve memuru yakından ilgilendiren maaş zamları netleşti. Yapılan hesaplamalar sonucunda, emekli gruplarının temmuz ayından itibaren alacağı enflasyon farkı yüzde 17,76 olarak kesinleşti. Temmuz maaşları, bu yeni zamlı oran üzerinden hesaplanarak ödemelere yansıtılacak.

Açıklanan zamma ilişkin İzmir Emekliler Platformu tepki gösterdi.

"Dağ fare doğurmamış, sermaye sınıfı sözcüsü olduğunu göstermiştir"

Konak İskele önünde bir araya gelerek, SGK önüne yürüyen emeklilerin burada yaptığı açıklama şu şekilde;

"Dağ fare doğurmamış, siyasi iktidar bir kez daha, emekli, emekçi düşmanı ,sermaye sınıfı sözcüsü olduğunu göstermiştir. Bugünkü artışlarla Emekli millet vekili maaşına gelen artış altmış bin lira olmuş. İşte siyasi iktidarın iç yüzü. Bizler, yıllarca bu ülkenin kalkınması, gelişmesi için emek vermiş, üretmiş, hizmet üretmiş, alın teri dökmüş emeklileriz. Bugün ise ne yazık ki insanca yaşanacak bir yaşamdan her geçen gün daha da uzaklaştırılıyoruz. Emekli aylıkları açlık sınırının dahi altında kalmış, milyonlarca emekli yoksullukla, güvencesizlikle ve sosyal dışlanmayla baş başa bırakılmıştır. Oysa emeklilik, insan onuruna yakışır bir yaşamın güvencesi olmalıdır."

"TÜİK'in rakamları sahtedir"

"Bizler Emekliler olarak, İnsanca yaşanacak bir aylık istiyoruz. Emekliler için sosyal hakların genişletilmesini istiyoruz. Sağlığa, barınmaya ve temel ihtiyaçlara erişimde eşitlik istiyoruz. Örgütlenme önündeki tüm anti demokratik engeller kaldırılmalı, sendikalar yasal güvence altına alınmalı. Emekliler olarak yalnızca geçinmek değil, yaşamak istiyoruz. Sosyal hayatın içinde olmak ,en doğal hakkımızdır diyoruz. Bu talepler lütuf değil, insanca yaşamanın gerekliliğidir. Bugün emeklilere reva görülen sefalet düzenini kabul etmiyoruz. Yoksulluk sınırının altında dayatılan maaşlara hayır diyoruz. Tüm cümle alem biliyor ki TÜİK'ın rakamları sahtedir. Gerçekleri saklamaktadır. Biz İzmir Emekliler Platformu olarak, örgütlenmeden, yan yana gelmeden, birlikte mücadele etmeden kazanım olmayacaktır. Biliyoruz ki; Birlik ve güç olmadan hak alınmaz. Örgütlenmeden mücadele kazanılmaz."

Talepleri sıraladılar

İzmir Emekliler Platformu olarak taleplerimiz şunlardır:

1.Emekli maaşları Aclık ve yoksulluk rakamları altında olamaz. Emekli aylıkları insan onuruna yakışır seviyeye çıkartılmalı,

2.Memur Emeklilerinin ,4688 sayılı yasa gereği toplu sözleşmeden kaynaklı verilmeyen hak kayıpları derhal verilmeli,

3.3600 Ek gösterge tüm emeklilere verilmeli.

4.Herkese parasız Sağlık hakkı tanınmalı, sağlıkta katkı payları kaldırılmalı.

5.Emeklilere insan onuruna yakışır bir şekilde," Emekli -Yaşlı Bakım Evleri" Düzenlenmeli.

6.intibak yasası derhal çıkartılmalı,

7.Dul ve yetim aylıkları insan onuruna yakışır seviyeye çıkartılmalı. Bu nedenle tüm emeklileri, emek dostlarını ve halkımızı birlikte mücadeleye çağırıyoruz. Gelin, örgütlenelim, gelin birleşelim. Gelin, hakkımızı almak için birlikte mücadele edelim. Birleşe birleşe kazanalım. İnsanca bir yaşam, eşitlik ve adalet için mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz.