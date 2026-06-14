Son Mühür / Osman Günden - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir İl Temsilciliği, A Milli Futbol Takımı’nın 24 yıl aradan sonra yeniden çıktığı Dünya Kupası yolculuğunu destekleme amacıyla İzmir’de Bilal Saygılı Camii Külliyesi’nde program düzenledi.

“Aynı heyecanı paylaşmak çok kıymetli”

Bornova’daki Bilal Saygılı Camii Külliyesi’ndeki sabah namazı ve kahvaltı buluşmasına yaklaşık 500 kişi katıldı. Programda konuşan TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Yiğit Aslanata, “Sabah namazı buluşması ve kahvaltı ikramıyla başladığımız programımızı, yaklaşık 500 kardeşimiz ve ailelerimizin katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Gençlerimizle, çocuklarımızla ve ailelerimizle aynı heyecanı paylaşmak bizler için çok kıymetliydi. Bugün istediğimiz sonucu alamadık fakat turnuvanın daha başındayız. İnşallah bir sonraki maçta istediğimiz neticeyi alarak bir sonraki tura yükselme iddiamızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

“Yürekten başarılar diliyoruz”

A Millilerin her zaman olduğu gibi yine Türkiye’ye büyük bir gurur yaşatacağına yürekten inandıklarının altını çizen TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Aslanata, “Bu yolculuk, milletimize büyük gururlar yaşatacak. Katılım sağlayan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyor, milli takımımıza Dünya Kupası yolunda yürekten başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı