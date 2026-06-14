Olay, geçtiğimiz perşembe akşamı Atatürk Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Bornova Belediyesi zabıta ekipleri, caddedeki bir kokoreççi dükkanında denetim yaparak bazı eksiklikler nedeniyle işlem başlattı.

Aynı caddede market işleten N.K. dükkanı denetlenen esnafa uğrayarak, zabıta ekiplerinin gelmesine sebep olan kişinin mülk sahibi P.A. olduğunu öne sürdü.

Evine dayandılar

Ortada hiçbir şikayet bulunmamasına rağmen, kiracı N.K., mülk sahibi P.A.’nın şahsi cep telefonu numarasını kokoreççi Y.A.'ye verdi.

Numaranın kendisine ulaşmasıyla beraber P.A.’yı arayarak taciz etmeye başlayan Y.A., daha sonra yanına aldığı bir grupla beraber kadının evinin kapısına dayandı.

Kendini ve nişanlısını korumak adına havaya ateş açtı

Evlerinin önüne gelen grubun küfürler ve hakaretlerde bulunduğunu belirten P.A.’nın nişanlısı M.Ş., ortamı sakinleştiremeyince eline tüfeğini alarak sokağa çıktı.

Yaşanan arbede ve tahrikler sonucunda kendini ve nişanlısını korumak adına havaya ateş açan M.Ş.’nin bu hamlesi, mahallede paniğe sebep oldu.

Polis ekipleri olay yerine sevk edilirken, kiracı N.K.’nin yakınları olduğu öne sürülen E.K. ve U.K.’nin de olaya karıştığı belirlendi.

"Can güvenliğimiz yok"

Yaşanan korkunç gecenin sonrasında soluğu polis merkezinde alan P.A., büyük bir mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi.

Şikayetçi olan P.A., yaşadıkları dehşeti, "Her an evimizin basılacağı, canımıza kastedileceği korkusuyla yaşıyoruz. Can güvenliğimiz yok.

Biz tamamen meşru müdafaa pozisyonundayız." diyerek anlattı. P.A., kendisini hedef gösteren ve huzurunu kaçıran şüpheliler için koruma ve uzaklaştırma kararı çıkarılmasını talep etti.

Yasal süreç başlatıldı

Olay sonrası soruşturma genişletildi. Şüpheliler hakkında 'kişisel verileri izinsiz yayma', 'nitelikli hakaret', 'tehdit' ve 'huzur bozma' gibi pek çok suçtan adli işlem başlatıldı. Pompalı tüfekle havaya ateş açan ve gözaltına alınan M.Ş. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.