Son Mühür/ Osman Günden- Bornova Belediyesi çalışanları arasında gerçekleşen ve yaklaşık iki ay süren Birimler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası, rekabetli bir final maçının sonrasıda sona erdi.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Kırsal Hizmetler Müdürlüğü arasında oynanan final maçı büyük heyecana sahne olurken, kazanan taraf Kırsal Hizmetler oldu.

Çalışanlar iş dışında bir araya geldi

Belediye çatısı altında görev yapan personelin iş yeri dışında bir araya gelmesini sağlamak, ekip ruhunu güçlendirmek için düzenlenen bu özel turnuva, kurum içinde oldukça ilgi gördü.

Toplamda 17 müdürlüğün katıldığı maraton, öğle aralarında yapıldı. Maç günleri çalışma arkadaşları, sahadaki takımlarını desteklemek için tribünlere akın ederek adeta bir festival atmosferi yarattı.

Kupa sahibini buldu

Final karşılaşmasına ev sahipliği yapan Büyük Park Halı Sahası’nda neredeyse nefesler tutuldu. Turnuvanın başından beri gösterdiği performansla dikkat çeken Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, rakibi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nü yenerek şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü turnuvayı ikinci sırada bitirirken, Sağlık İşleri Müdürlüğü ise üçüncülük kürsüsüne çıktı.

"Her türlü kupadan daha değerlidir"

Turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Duygu Bölük verdi. Katılan herkese ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Bölük,

"Bu turnuvanın asıl kazananı belediyemizdeki birlik ve beraberlik ruhudur. Sahada sergilenen centilmenlik, birimlerimizin kaynaşması ve en önemlisi sağlıklı bir yaşam için hareket etme vurgusu bizler için her türlü kupadan daha değerlidir." ifadelerini kullandı.