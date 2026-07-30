Merkezi İzmir'in Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş., finansal yapısını yeniden düzenlemek için konkordato başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Şirket, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapmış olduğu açıklamada, İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin şirkete üç ay süreyle geçici mühlet verdiğini ifade etti.

Mahkeme geçici mühlet verdi!

Şirket tarafından yapılan KAP açıklamasına göre, İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 30 Temmuz 2026 tarihli kararıyla Barem Ambalaj hakkında üç ay süreyle geçici mühlet kararına hükmedildi. Mahkeme ayrıca gerekli koruyucu tedbirlerin uygulanmasına karar verirken, Yeminli Mali Müşavir İbrahim Sadi Erk'i geçici konkordato komiseri olarak atadı.

Enerji ve finansman maliyetleri süreci etkiledi!

Şirket, konkordato başvurusunun temel sebepleri arasında son dönemde artış gösteren enerji maliyetleri, finansman giderlerindeki artış ve hammadde maliyetlerindeki dalgalanmaları işaret etti.

Açıklamada ayrıca, Konya Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kağıt fabrikasında devam eden enerji yatırımı noktalanmadan üretimin geçici olarak durdurulduğun altı çizildi. Ayrıca yatırım sürecinde meydana gelen bürokratik gecikmeler sebebiyle tesis yatırım maliyetinin yaklaşık 200 milyon euro seviyesine vardığı ve bunun ilave finansman yükü oluşturduğu belirtildi.

Nakit akışındaki bozulma ve tahsilat gecikmeleri!

Barem Ambalaj, kısa vadeli banka kredilerinin yarattığı finansman baskısı ile bazı önemli müşterilerden ticari alacakların tahsilinde yaşanan gecikmelerin şirketin nakit akışını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Üretim İzmir, Gaziantep ve Karaman'da sürüyor!

Şirket, konkordato sürecinin üretimin tamamen duracağı anlamına gelmediğine vurgu yaptı.

KAP'a yapılan açıklamada, Konya'daki kağıt fabrikasında geçici duruş meydana gelmesine rağmen İzmir, Gaziantep ve Karaman'daki ambalaj üretim tesislerinin faaliyetlerini kesintisiz ve karlı şekilde devam ettiği ifade edildi. Bu tesislerin şirketin nakit oluşturma kapasitesine katkı sağlamaya devam ettiği belirtildi.

Borçlar yeniden yapılandırılacak!

Geçici mühlet süresince başta bankalar olmak üzere tüm alacaklılarla borçların yeniden yapılandırılması için görüşmeler yapılacağı ifade edildi.

Konya'daki kağıt fabrikasının satışı için de görüşmeler yürütülmesinin planlandığı ifade edildi.

"Amaç mali yapıyı güçlendirmek"

Barem Ambalaj yönetimi, konkordato başvurusunun şirket faaliyetlerini bitirmeye yönelik bir adım olmadığını ifade etti.

KAP'a yapılan açıklamada, sürecin mevcut üretim kapasitesinin korunması, finansal yükümlülüklerin yeniden yapılandırılması ve çalışanlar, yatırımcılar ile alacaklıların haklarının güvence altına alınmasını hedefleyen hukuki bir yeniden yapılanma süreci olduğu belirtildi.

Hisseler çakılmıştı!

Borsa İstanbul'da işlemlerini sürdüren Barem Ambalaj hisseleri, son dokuz işlem gününde art arda taban seviyeden kapatırken, 16 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 67 liradan 25 lira seviyelerine kadar gerilemişti. Bu süreçte hisselerdeki değer kaybı yüzde 60 seviyelerini geçmişti.