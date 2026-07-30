Merkezi İzmir'in Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan ve Yönetim Kurulu Başkanlığını Recep Taşyanar'ın gerçekleştirdiği Barem Ambalaj, Konya'daki kağıt üretim tesisinde faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı almasının ardından borsada sert değer kaybıyla gündeme geldi. Şirket hisseleri peş peşe tabanı görürken, piyasa değerinde milyarlarca liralık erime gün yüzüne çıktı.

9 işlem gününde üst üste taban!

Borsa İstanbul'da işlem görmeye devam eden Barem Ambalaj hisseleri, üretimin durdurulacağı yönündeki açıklama sonrasında satış baskısına maruz kaldı. Şirket payları son dokuz işlem gününde art arda taban seviyeden kapatırken, 16 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 67 liradan 25 lira seviyelerine kadar gerilemiş oldu. Bu süreçte hisselerdeki değer kaybı yüzde 60 seviyelerini geçerken, yatırımcıların yakından takip etmiş olduğu şirketin piyasa değerinde de dikkat çekici bir düşüş gündeme geldi.

17,5 milyar TL'den 7,3 milyar TL'ye gerileme!

Hisse fiyatlarındaki sert düşüş sonrasında, şirketin toplam piyasa değeri de etki altına kaldı. Yaklaşık 17,5 milyar lira seviyesinde olan piyasa değeri, son satışlar sonrasında 7,3 milyar lira seviyesine kadar düştü. Bu kapsamda şirketin borsa değeri, net borç tutarının da altını görmüş oldu.

30 Haziran 2026 tarihli faaliyet raporunda dikkat çeken detaylar!

Barem Ambalaj tarafından yayınlanmış olan 30 Haziran 2026 tarihli şirket faaliyet raporunda ise dikkat çeken detaylar gözlerden kaçmadı. Şirket tarafından faaliyet raporunda sunulan verilere göre 6 aylık net zarar 166,358,533 TL olarak dikkat çekti. Önceki net zararın ise 144,339,151 TL olması gözlerden kaçmadı.

Gerekçesi enerji ve hammadde maliyetleri!

Barem Ambalaj daha önce gerçekleştirmiş olduğu açıklamada, Konya Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan kağıt üretim fabrikasında faaliyetlerin üç aylık süreyle durdurulacağını açıklamıştı. Şirket tarafından, bu kararın gerekçesi olarak ise son dönemde artan enerji maliyetleri, hammadde fiyatlarındaki yükseliş ve ürün fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar işaret edilmişti. Üretime verilen aranın geçici olduğu ifade edilirken, ekonomik koşulların yeniden değerlendirilmesi sonrasında sürecin gözden geçirileceği belirtilmişti.

Diğer üretim tesislerinde faaliyetler devam ediyor!

Konya'daki fabrikanın üretimine ara verilmesine rağmen şirketin diğer tesislerinde faaliyetlerin sürdüğü ifade edildi. Barem Ambalaj'ın İzmir'in Tire ilçesi ile Karaman ve Gaziantep'te yer alan ambalaj üretim tesislerinde üretim süreçlerinin kesintisiz devam ettiği belirtildi.