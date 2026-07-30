Polis Meslek Yüksekokulu alımlarında üniversite yerleştirmelerinde kullanılan başarı sıralaması yerine adayların TYT ham puanı dikkate alınıyor. Nihai kabulde ise yalnızca TYT puanı değil, fiziki yeterlilik parkuru ile sözlü mülakat aşamalarından alınan puanlar belirleyici rol oynuyor. 2026 yılı PMYO taban puanları ve başvuru takvimi için ilan edilecek resmi kılavuz bekleniyor.

POLİSLİK TABAN PUANLARI TYT PUANI KAÇ?

Polis Akademisinin geçmiş yıllardaki uygulamaları doğrultusunda 2026 yılı başvuru barajının en az 250 ham TYT puanı olması bekleniyor. Şehit ve vazife malulü eş ile çocukları için ise bu baraj puanının 200 ham TYT puanı seviyesinde tutulacağı öngörülüyor.

PMYO alımlarında YÖK Atlas başarı sıralaması sınırı aranmıyor. Baraj puanı olan 250 ve üzerini alan tüm lise mezunları sistem üzerinden başvuru yapabiliyor. Adayların sıralaması; TYT puanının yüzde 25'i, fiziki parkur puanının yüzde 25'i ve sözlü mülakat puanının yüzde 50'si toplanarak oluşturulan "Polislik Başarı Sıralaması" ile belirleniyor.

2026 PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 yılı PMYO ön başvuruları için resmi duyuru ve kesin tarihler Polis Akademisi tarafından yayımlanacak ilanla netleşiyor. Geçmiş yılların başvuru takvimi göz önüne alındığında, ön başvuruların ağustos ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Taban puanı tutturmanın yanı sıra adayların şu yasal ve fiziki şartları taşıması gerekiyor:

Sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 26 yaşından gün almamış olmak.

Erkek adaylar için en az 167 cm, kadın adaylar için en az 162 cm boy uzunluğuna sahip olmak.

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Silah taşımaya hukuki bir engeli bulunmamak ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

Yazlık üniforma giyildiğinde vücudun görünen yerlerinde kalıcı yara veya dövme izi taşımamak.