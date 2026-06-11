İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün koordinesinde gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyonla, FETÖ’nün güncel yapılanmasına ağır bir darbe vuruldu.

İzmir merkezli olarak 12 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 80 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

12 ilde eş zamanlı baskın

Operasyonun düğmesine İzmir’de basıldı ancak etkileri çok daha büyük bir alana yayıldı. İzmir başta olmak üzere Adana, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Denizli, Düzce, Isparta, Kütahya, Manisa, Niğde ve Uşak illerinde çok sayıda adrese sabah saatlerinde baskınlar yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; operasyon süreci Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın titiz takibiyle yönetildi.

Örgütün "Güncel Yapılanması" çökertildi

Yapılan istihbarat çalışmaları sebebiyle, gözaltına alınan şüphelilerin örgüt içinde aktif görevler üstlendiği ortaya çıktı. Şüphelilerin;

Örgütün "güncel eğitim", "kadın" ve "erkek" yapılanmalarında önemli roller aldığı,

Sorumlu düzeyde faaliyet göstererek örgütsel sürekliliği sağladıkları,

Finansal destek noktasında kilit isimler oldukları,

Yurt dışı çıkışlarını birer "eğitim kampı" bahanesine dönüştürdükleri ve örgüt evlerinin kira, mutfak gibi temel giderlerini karşıladıkları tespit edildi.

80 şüpheli emniyette

Şüphelilerin evlerinde gerçekleştirilen aramalarda ise örgütün finansal kaynaklarını ortaya koyan kanıtlar ortaya çıktı.

Gerçekleştirilen aramalarda; Türk Lirası, döviz ve çeşitli değerli madenlerden oluşan toplam 3 milyon 324 bin 786 TL değerinde nakit paraya el konuldu.

Ayrıca, örgütün dijital arşivleri ve çok sayıda gizli belge de incelenmek için polis ekipleri tarafından kayıt altına alındı. Şu an 80 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.