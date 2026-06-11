SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen, Ege Üniversitesi Hastanesindeki 3 milyar 100 milyon liralık döner sermaye ve ihale yolsuzluğu soruşturmasında gözaltına alınanların ifadesine ün gece başladı. İzmir merkezli 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, AK Parti Kemalpaşa İlçe Yöneticisi Yavuz Yılmaz’ın gözaltına alınmasının arkasındaki detaylar netleşti. Edinilen ilk bilgilere göre, bir kurum çalışanının ihbarı ve Rektörlüğün geçmişe dönük araştırmalarıyla başlayan soruşturmada, ihale ve doğrudan temin süreçlerine fesat karıştırıldığı öne sürüldü. Operasyon kapsamında gözaltına alınan AK Parti Kemalpaşa İlçe Yöneticisi Yavuz Yılmaz'ın, hastanenin medikal malzeme alımı ve doğrudan temin süreçlerinde belirli firmalara öncelik, imtiyaz ve haksız menfaat sağlanması iddiaları doğrultusunda sorgulandığı öğrenildi. Yılmaz'ın doğrudan temin süreçlerindeki rolüne ilişkin tespitler ile şüpheliler arasında geçen çeşitli yazışmaların emniyet tarafından incelenen dijital materyallerde yer aldığı iddia edildi.

Basın Danışmanı Kadroda 'Temizlik Görevlisi' Çıktı

Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer odağını ise kamuoyunda bazı siyasilerin basın danışmanı olarak bilinen Recai Deniz oluşturdu. Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan Deniz'in, resmi kayıtlarda Ege Üniversitesi Hastanesinde 'temizlik görevlisi' olarak istihdam edildiği ortaya çıktı. Şüphelinin, hastanenin döner sermaye ve tedarik ihalelerine girmek isteyen medikal firmaları ile satın alma birimleri arasında aracılık üstlendiği, ihalelerin belirli şirketlere verilmesi sürecini koordine ettiği iddialar arasında yer alıyor.

Eski Başhekim ve Başmüdür de Gözaltında

Mali Şube ekiplerinin eş zamanlı şafak baskınlarında yakalanan toplam 44 şüpheli arasında, dönemin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Eski Başhekimi Prof. Dr. Devrim Bozkurt ile Hastane Eski Başmüdürü Ömer Özcoşar da bulunuyor. Sayıştay raporlarındaki tespitlerin de yer aldığı soruşturma dosyasında, kurumla hiçbir resmi veya idari bağı bulunmayan bazı şirket temsilcilerine hastane bünyesinde özel odalar tahsis edildiği, bu kişilerin adeta birer hastane yöneticisi gibi davranarak satın alma süreçlerini organize suç örgütü mantığıyla yönlendirdikleri ileri sürüldü.

Adalet Terazisi

Kentte bir süredir devam eden yerel yönetim operasyonlarının ardından kamuoyunda yükselen 'Sadece CHP'li belediyelere yönelik adli işlem yapılıyor' eleştirileri, bu operasyonla yeni bir boyut kazandırdı. Dosyada iktidar partisine mensup ilçe yöneticisinin ve bağlantılı isimlerin de şüpheli olarak yer alması, yargının usulsüzlük iddialarında parti ayrımı gözetmeksizin hareket ettiği ve adaletin terazisinin herkes için eşit çalıştığı yorumlarına neden oldu. Emniyetteki dijital veri incelemeleri ve dün akşam saatlerinde başlayan çapraz sorgu işlemleri devam ederken, firari durumda olan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Şüphelilerin ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.