Son Mühür / Yağmur Daştan - Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) temmuz ayı birinci olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Halil İbrahim Gökçüoğlu yönetiminde gerçekleşti. Meclis toplantısında konuk konuşmacı olarak katılan Global Resources Partnership Yönetim Kurulu ve London Energy Club Başkanı Mehmet Öğütçü, Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmeler ve dünyanın içinde bulunduğu süreçle ilgili dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu. Meclis üyeleri ise gelecek dönemle ilgili dikkatleri çeken mesajlar verdi.

Öğütçü sanayicilere seslendi: Öncü kuvvetlersiniz!

“Günümüz koşullarında, yüksek faiz ve enflasyon ortamında sanayisizleştirme ve ihracat yoluyla yoksullaşma ve borç maliyetlerinin artmasına yönelik sorunlar var” sözleriyle açıklamalarına başlayan Öğütçü, “Bir düşünür; ‘İyimserlik duygusal bir kavram değil, stratejidir’ demiş. İyimser olmasaydınız siz sanayiciler, böyle bir yüklün altına girmezdi. Böyle dönemde ülkelerin kaderini yalnızca hükümet belirlemez. İş dünyası, sanayiciler belirler. Sanayi işi en zahmetli iştir. Maliyetler, iş gücü maliyeti ödenen vergiler ham maddeler, dünya krizi, dönüp dolaşıyor sizi vuruyor. Türkiye gibi bir ülkede uzun zamandır ekonomide insanlarımız rahat yüzü görmedi. Ancak yine de bu iyimserliği korumak gerekiyor aksi takdirde bulunduğumuz yerde kalacağız. Öncü kuvvetlersiniz; cesaret, girişimcilik ve sabrınız var, yoksa bu iş yapılamaz. Sadece bugüne odaklanırsak geleceği unuturuz. Uzun vadeli bakış sonuçta kazandırır. Kazanan şirketler genellikle stratejik öngörüsü olan şirketlerdir. Geleceğe ulaşmak istiyorsak önce eğitimi konuşmamız gerekiyor. Dünyadaki eğilimleri bilmemiz gerekiyor çünkü dışarıya bağlıyız” dedi.

“Türkiye’ye güven giderek azalıyor”

Dünyada jeopolitik olarak ciddi kırılmalara işaret eden Öğütçü, “Trump çılgın bir lider ama unutmayın arkasında ciddi bir koalisyon var. Savunma bütçelerini ciddi olarak artırdı. Biz iyimser olmaya devam edelim ama kötümser senaryolar da olacak. Türkiye’ye güven giderek azalıyor, çünkü dünyada esen rüzgarlara göre yön değiştirebileceği düşünülüyor. Çinli meslektaşların da Türkiye konusunda uzun yıllardır vardı, devam da edecek. Türkiye’nin bir rekabet manifestosuna ihtiyacı var. Dünya şampiyonları arasına gireceksek ayağı yere basan sanayi ve ticaret yapanlara danışılmış uzun vadeli stratejik vizyona ihtiyacımız var. İzmir’i ve Akdeniz’i nasıl teknoloji ve inovasyon merkezi haline getirebiliriz konusuna kafa yormakta da fayda var” diye konuştu.

Made in Europe ve Türkiye ilişkisini de yorumlayan Öğütçü, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliğinin mümkün olmadığını savundu. Öğütçü, Avrupa Birliği ile ilişkilerin tekrar masaya yatırılması gerektiğini ifade ederek Türkiye’nin süreçte daha proaktif bir rol üstlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

İki isim aday olmayacağını duyurdu

Daha sonra söz alan EBSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Metin Akdaş, imalat sanayiye verilen yeni destek paketini yorumladı. Akdaş, “Yatırım iştahını artıracak her adımı destekliyoruz. KOBİ’lerin de ulaşabileceği kredilerin sağlanması gerektiğinin altını çiziyoruz” dedi.

Açıklamalarının ardından Akdaş, bir sonraki dönem EBSO meclisinde yeniden görev almak için aday olmayacağını duyurdu. Akdaş, şunları aktardı: “10 yıl önce büyük heyecanla adım attığım EBSO’da iki dönem meclis üyeliği ve son dönem başkan yardımcılığı görevi de yaptım. Gelecek dönem EBSO meclisinde aday olmayacağım. Bu karar kendi irademle, huzur içinde aldığım bir karardır. ‘Yeniden aday olmamı sağlayacak ve beni heyecanlandıracak bir hedefim var mı?’ diye kendime sordum. Eksiklerimiz, yapamadıklarımız oldu ama beni aday olmaya sevk edecek bir keşke bulamadım. Bu nedenle görevimi benden sonra gelecek arkadaşlarıma devretme kararı aldım.”

Meclis üyesi ve 51’inci Grup İkamet Amaçlı Bina İnşaat Sanayi Komitesi üyesi Muhsin Dönmez de bir sonraki dönem herhangi bir görev için aday olmayacağını duyurdu.

Meclis Başkanı Halil İbrahim Gökçeoğlu da “Yaz mevsiminde sonbahar hazanını yaşıyoruz. Yine hep birlikte olacağız, bu bir ayrılık değil; görev değişimi. EBSO tüm kurumlara örnek oluyor, bir değişimi tarih yazarak gerçekleştirdiğimizi görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Meclis başkanlığına 4 isim aday oldu!

Meclis Başkan Yardımcısı ve 15’inci Grup Giyim Eşyası Sanayi Komitesi Işın Yılmaz, “2009 yılında bir projeyle katıldım. Bir dönem meclis üyeliği yaptım, sonrasında rahmetli Kani Başkanım ve ağabeylerimin desteğiyle meclis başkan yardımcısı yarışına girdim. Salih Başkanım ile iki dönem çalıştım, İbrahim Başkanım da bana her zaman çok destek oldu. 17 yıldır tek süregelen, ayrılmayan kadın olarak destek oldular, kendimi hiç yalnız hissetmedim. Bir aile şirketi gibiyiz, dünyada pek çok markalara üretim yaptık. 13 yıl boyunca birçok kez EBSO’yu temsil ettim. Birçoğunuzun kızı, kız kardeşi var. Bana destek olun. İzmir’de hatta Türkiye’de bir ilk olmak istiyorum” diyerek meclis başkanlığına adaylığını duyurdu.

Meclis başkan yardımcısı 32’nci Grup Metal Kaplama ve Kesim Sanayi Komitesi üyesi İzzet Şanlı, “Meclis başkanlığına adaylığımı açıklıyorum. Odamıza yakışır şekilde saygı ve nezaket çerçevesinde hizmet yarışı yapacağımızı taahhüt ediyorum” diye konuştu.

“Bu işi yapmak emek ve birikim istiyor”

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Başkanlığı’na adaylığını açıklayan isimlerden Meclis Üyesi ve Aliağa Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, “İlk meclis başkanlığına aday olan kişi olarak bu unvanı temsil etmek adına aday oldum. Bu işi yapmak ciddi emek ve bilgi birikimi istiyor. EBSO’da birçok konuda görev aldım, en iyi şekilde de yapmaya gayret gösterdim. Çeşitli kurum ve STK’lerde de görev aldım. EBSO, dünyanın markası olan bir kurum. Hem bölgemizi hem ülkemize hem de tüm dünyaya hizmet sunmak çok kıymetli. Değişen teknolojiye ayak uydurmak gerekiyor. Ben bunu görev olarak değil, yapmamız gereken konular olarak görüyorum. Sizlerin ve gelecek tüm arkadaşlarımızın oylarına talibim” dedi.

Meclis üyesi ve 52’nci Grup Çok Amaçlı Bina ve İnşaat Faaliyetleri Sanayi Komitesi Hakkı Attaroğlu, “Seçim yarışı çok erken başladı. EBSO Meclis başkanlığına bir dönem için adayım. Sizin de desteğinizi bekliyorum” dedi.

“Kırmadan, dökmeden yarışalım”

Gökçüoğlu da “Protokolde başkan olması gerekiyor ama başkanlık koltukları geçicidir. Ağabeylik her zaman geçerlidir. Teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum. Bir mutluluğum da iki başkan yardımcımın aday olması. Kırmadan, dökmeden yarışalım. Bir yarış olacak kırgınlık olmasın” mesajı verdi.

Özken, başkan yardımcılığına aday!

Meclis toplantısında söz alan meclis üyesi, 53. Grup Yazılım Sanayi Meslek Komitesi üyesi Ahmet Özken,“15 yıldır EBSO’da yedek komite üyeliğinden başlayarak meslek komite üyesi, komite başkanlığı ve birçok komisyonlarda özellikle AB Dış İlişkiler Çalışma Komisyonu ve Üniversite Sanayi İş Birliği çalışmalarında yer aldım. EBSO gerçekten bir okul. Kıymetli büyüklerimizin tecrübeleri çok önemli. Kadın meclis üyelerinin sayısının artması gerektiği düşünüyorum. Ben de meclis başkan yardımcılığı adaylığımı açıklıyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Karabağlı ve Ürün de üyelere seslendi

Geçtiğimiz dönemde de yönetim kurulu başkanlığına aday olan meclis üyesi Mustafa Karabağlı, bu dönemde yine yola çıktı. Karabağlı, “EBSO üyelerinin sorunlarına çözüm bulmak için rol alması gerektiğini düşünüyorum. Hangi sektörler büyüyecek, nasıl iş birlikleri yapacak, Voltran gibi nasıl bir bütünün parçaları olacağız? Gençler sanayiye nasıl gelecek, ne yapacak? Birçok gencimiz sanayiden uzaklaşıp ülkeden gidiyor. Onları heyecanlandırıp oyunun içine almak zorundayız. Yeni nesil sanayicilik dediğimiz kavram da tam olarak budur. Sanayi, teknoloji sürdürülebilirlik ve yeni bakış açısıyla geleceği planlamaktır. Mevcut firmaları korumak yeterli değil; tabii koruyalım” diyerek yönetim kurulu başkanlığına adaylığını duyurdu.

“Odamızı daha ileriye taşıyacağız”

Son olarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Ürün, “EBSO’da tarihi bir gün yaşıyoruz. Bugüne kadar odamıza emek veren, hizmet eden tüm başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve çalışmalarımıza yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Görevimiz bu mirası koruyarak ileriye taşımaktır. Yönetim kurulu başkanlığına adayım. İnanıyorum ki yönetmek, makam sahibi olmak değil, sorumluluk almaktır. Ortak aklı işletmektir. Bu oda, her bir üyemizin odasıdır. Her sektörün sesini duyan, her görüşü önemseyen bir yönetim anlayışı oluşturduk, oluşturmaya da devam edeceğiz. Gençleri, kadınlarımızı, ihracatçılarımızı ve KOBİ’lerimizi destekleyen çalışmalar yapacağız. Hiçbir zaman ‘Ben yaparım’ demeden, ‘Biz başarırız’ dedik. Bu zenginliği ortak akla dönüştürebildiğimiz ölçüde odamız başarılı olacaktır. Bugün sizden benimle hareket etmenizi değil, birlikte çalışma iradesi de bekliyoruz. Seçim kazanmak için değil, sanayimizi geleceğe taşımak için yola çıkıyoruz. Bu adaylık kişisel hedef değil, ortak sorumluluğun ifadesidir. Odamızı daha ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum” diye konuştu.