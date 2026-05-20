İzmir’de, Türk Medeni Kanunu’nun kabulünün 100. yılı kapsamında önemli etkinliğe imza atıldı. Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı (ATAM) ile Balçova'da bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen “Türk Kanunu Medenisi’nin Hazırlanış Süreci Paneli” çerçevesinde, Cumhuriyet döneminin en önemli hukuk reformlarından biri akademik açıdan değerlendirme altına alındı.

Tarihi süreci masaya yatırıldı!

İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenen panelde, Türk Medeni Kanunu’nun hazırlanış aşamaları, dönemin hukuk anlayışı, komisyon çalışmaları ve Cumhuriyet’in toplumsal dönüşüm vizyonu üzerinde duruldu.

“Tarihi bir dönüm noktası”

Panelin moderatörlüğünü gerçekleştiren Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç, yaptığı açıklamada Türk Kanunu Medenisi’nin kabulünün 100. yılı nedeniyle bu organizasyonu düzenlediklerini belirtti.

Kılınç tarafından kanunun kabulüyle birlikte laik, çağdaş ve birey merkezli hukuk sisteminin temellerinin atıldığı belirtilirken, özellikle kadın hakları açısından reformun büyük önem taşıdığına vurgu yapıldı.

“Birçok ülkenin önündeydi”

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu tarafından yapılan açıklamada ise Cumhuriyet sonrası gerçekleştirilen hukuk reformlarının toplumun her alanında köklü değişimler yarattığı belirtildi.

Dikkat çeken sunumlar!

Yoğun katılıma sahne olan panelde, hukuk ve tarih alanında çalışmalar yürüten akademisyenler de sunumlarını gerçekleştirdi. Etkinlikte Prof. Dr. Ayşe Havutçu, Prof. Dr. Gül Akdoğan, Prof. Dr. Şaduman Halıcı ve Doç. Dr. Birgül Bozkurt çeşitli açıklamalarda bulundu.