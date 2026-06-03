İzmir'de geçtiğimiz günlerde iki belediyeye yönelik operasyon gerçekleştirilmişti. Güzelbahçe Belediyesi ve Buca Belediyesi operasyonların hedefi olurken, İzmir kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. İzmir'deki belediye operasyonlarının yankıları sürmeye devam ederken, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"Çevre kirliliğinden sonra siyaset kirliliği!"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Saygılı, "Değerli İzmirli hemşehrilerim,

İzmir’in sokak ve caddelerini çöp yığınlarıyla yaşanmaz hale getiren, Körfez’i çevre felaketiyle ölü bir denize çeviren, temizlik işçilerinin paralarını tatil adalarında yandaş sanatçılarla ezen CHP’nin İzmir kadrolarının gerçek yüzüne yıllardır şahit oluyoruz.

CHP demenin çevre kirliliği demek olduğunu görmüştük. Şimdi ise büyük bir siyaset kirliliğine şahit oluyoruz. İzmir’de kirletecekleri sokak, cadde, ilçe, orman ve deniz bırakmayan, hepsini kirleten CHP şimdi siyasetin temiz yollarını, etik kuralları, dürüst ve ilkeli olmanın erdemini kirletiyor.

Basına yansıyan ses kayıtları, iddianamelere yansıyan itiraflar, parti içindeki taht kavgaları sırasında dile gelen ikrarlar… Hepsi CHP’nin bilhassa İzmir’de nasıl bir politik erozyona sebep olduğunun açık bir belgesi.

Belediyelerde işe alım süreçlerindeki mafyalaşma CHP’nin eseridir.

Belediyeler üzerinden haraç keserek İzmirlinin parasını çalmak CHP’nin hizmetidir.

Belediyeleri kullanarak tehdit ve şantaj çarkı kurmak CHP’nin marifetidir.

Tıpkı; kurultay öncesi gazino köşelerinde delege satın almanın CHP’nin yeni alışkanlığı olduğu gibi…

Tıpkı; belediyelerin kasaları boşalırken o paraların eser ve hizmete dönüşmeyip hortumlanmasının CHP’nin kültürü olduğu gibi…

Bir şehir düşünün ki onlarca CHP’li belediye yolsuzluğa, arsızlığa ve sayısız ahlaksızlığa tepeden tırnağa bulaşmış olsun.

Bir CHP yönetimi düşünün ki yüzü kızarmadan kürsülere çıkıp kendi partililerinin ve suça bulaşanların itiraflarına rağmen “kendi hırsızını, arsızını, ahlaksızını” savunsun!

CHP’nin içindeki kavga onları ilgilendirir, doğru!

Ama CHP’nin İzmir’den çaldığı zaman, kaynaklar, enerji ve en önemlisi bu şehrin marka değerine verdiği ciddi hasar bizi ilgilendirir.

Siyaset gömleği giyerek İzmir’i belediyeler üzerinden yolsuzluk, rüşvet ve irtikap şehri haline getiren suç şebekeleri hesap veriyor.

İzmir’e ithal ve turist vekiller üzerinden kötülük yapan, İzmir’i CHP siyasi elitinin rant beldesi konumuna sokan ihanet çetesi hesap veriyor ve vermeye devam edecek.

Güzel İzmir’imizin değerli insanları…

Gençlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler… Tasalanmayın!

Hakkın karşısında batıl zail olacak!

İzmir AK günler için elbette AK bir sayfa açacak.

İzmir yeniden tarımı, turizmi, ticareti, sanayisi, üniversiteleri, bereketi ve güler yüzü ile Türkiye’nin incisi olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.