İzmir Menderes arası kaç km, yol tarifi nasıl, posta kodu ne, satılık daire fiyatları hangi seviyede ve harita üzerindeki konumu neresi? İlçeye taşınmayı veya yatırım yapmayı düşünenlerin aklına gelen soruların tamamına tek bir başlık altında yanıt verdik.

İzmir Menderes arası kaç km, yol tarifi nasıl?

İzmir şehir merkezinden Menderes ilçe merkezine mesafe yaklaşık 22 ila 32 kilometre arasında değişiyor. Nereden başladığınıza göre bu rakam farklılaşıyor; Konak'tan çıkıyorsanız süre ortalama 30-38 dakika civarında. Yol tarifi için en pratik rota İzmir-Aydın otoyolundan Menderes çıkışına ulaşmak. Ayrıca İZBAN hattı da Menderes'e doğrudan ulaşım sağlıyor ve toplu taşımayı tercih edenlerin en yoğun kullandığı seçeneklerden biri.

İzmir Menderes posta kodu kaç, hangi mahalleyi kapsıyor?

İzmir Menderes ilçesinin genel posta kodu 35470 olarak biliniyor ancak ilçeye bağlı her mahalle ve köy için farklı kod kullanılıyor. İlçe sınırları içinde 50'den fazla mahalle ve köy bulunuyor; Mithatpaşa, Cüneytbey, Çukuraltı, Barbaros, Ata, Hürriyet, Gazipaşa ve Kasımpaşa mahalleleri merkez bölgesini oluşturuyor. Gümüldür ve Özdere beldelerinin kendilerine ait posta kodları var, o yüzden kargo gönderirken mahalle bazlı kontrol etmek daha doğru.

İzmir Menderes satılık daire fiyatları ve haritası

Menderes'te satılık daire piyasası 2026 itibarıyla ortalama 6,5 milyon TL bandında gidiyor. Metrekare fiyatı ilçe genelinde 37 bin TL civarında oluşuyor ama mahalleden mahalleye ciddi farklar var. Örneğin Sancaklı ve Çatalca gibi bölgelerde metrekare 90-100 bin TL'yi aşarken, Keler gibi köylere yakın kısımlarda rakam çok daha aşağıda. Mithatpaşa Mahallesi'nde ortalama daire fiyatı 9 milyon TL seviyesine yaklaşmış durumda.

Menderes haritası üzerinde baktığınızda ilçenin kuzeyde Buca ve Gaziemir'e, güneyde Seferihisar ve Selçuk'a komşu olduğunu görüyorsunuz. Ege kıyısına açılan Gümüldür ve Özdere, ilçenin sahil yüzünü oluşturuyor ve özellikle yaz aylarında nüfusu katlayan tatil bölgeleri arasında yer alıyor.