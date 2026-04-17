Olay, 20 Eylül 2025’te Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak’ta meydana geldi. H.Y.’ye ait evin taşınması sırasında nakliye asansöründeki koltuk, apartmanın bahçesinde bulunan Ebrar Aktaş’ın üzerine düştü. H.Y.’nin yeğeni olan küçük kız ağır yaralandı, kaldırıldığı Menderes Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Soruşturma kapsamında firma çalışanı Suriye uyruklu A.H.M. ile nakliye firması yetkilileri Efecan ve Mustafa Güngör gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Güngör kardeşler tutuklanırken, A.H.M. serbest bırakıldı. Hazırlanan iddianamede kazanın oluşumunda Efecan ve Mustafa Güngör’ün asli kusurlu olduğu vurgulanırken, A.H.M.’nin de dikkatsiz ve tedbirsiz davranışlarının olayda etkili olduğu belirtildi.
4 sanıklı yargılama
Sanıkların, olayın meydana gelebileceğini öngörmelerine rağmen sonucu istemedikleri ancak Ebrar’ın ölümüne neden oldukları vurgulandı. Bu kapsamda sanıklar hakkında “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Yargılama sürecinde, sanıkların babası ve firma sahibi Y.G. hakkında da suç duyurusunda bulunularak dosyaya tutuksuz sanık olarak dahil edildi. Son duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanıklar ile Y.G.’nin aynı suçtan cezalandırılmasını, A.H.M.’nin ise beraatini talep etti.
Mahkemeden karar çıktı
Geçen ay Menderes 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Efecan Güngör “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın sabıkasız oluşu ve duruşmalardaki iyi hali dikkate alınarak ceza 6 yıl 3 aya indirildi.
Tutuklu sanık Mustafa Güngör ile tutuksuz sanık Y.G. ise aynı suçtan 6’şar yıl hapis cezası aldı. Mahkeme heyeti indirim uygulayarak her iki sanığın cezasını 5’er yıla düşürdü. A.H.M. hakkında ise beraat kararı verildi.
Kontrol de yok belge de
Sanıklara verilen cezalara ilişkin gerekçeli karar açıklandı. Kararda, sanıkların mesleki yeterlilik belgelerinin bulunmadığı, şirket bünyesinde risk değerlendirme raporu hazırlanmadığı belirtildi. Ayrıca yük kaldırma platformuna ilişkin çalışma talimatının olmadığı, ekipmanın kurulumu sonrası ve her yer değişikliğinde yapılması gereken periyodik kontrollerin yetkili kişilerce gerçekleştirilmediği vurgulandı. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nden hizmet alınmadığı ve taşıma sırasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmadığı da ifade edildi. Güvenli bir çalışma ortamı için gerekli önlemlerin alınmadığına dikkat çekilen kararda, 9,5 yaşındaki ilkokul öğrencisi Ebrar’ın olayda herhangi bir kusurunun bulunmadığı belirtildi.
Kararda ayrıca, sanıkların riskli bir meslek icra etmelerine rağmen ölüm sonucunu istemedikleri, ancak böyle bir sonucun gerçekleşmeyeceğini düşünerek gerekli önlem ve özeni göstermeden hareket ettikleri kaydedildi. Bu nedenle cezalandırıldıkları ifade edilirken, olayda bilinçli taksir düzeyinin yüksek olduğu değerlendirilerek cezanın üst sınırdan artırıldığı vurgulandı.