Olay, 20 Eylül 2025’te Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak’ta meydana geldi. H.Y.’ye ait evin taşınması sırasında nakliye asansöründeki koltuk, apartmanın bahçesinde bulunan Ebrar Aktaş’ın üzerine düştü. H.Y.’nin yeğeni olan küçük kız ağır yaralandı, kaldırıldığı Menderes Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında firma çalışanı Suriye uyruklu A.H.M. ile nakliye firması yetkilileri Efecan ve Mustafa Güngör gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Güngör kardeşler tutuklanırken, A.H.M. serbest bırakıldı. Hazırlanan iddianamede kazanın oluşumunda Efecan ve Mustafa Güngör’ün asli kusurlu olduğu vurgulanırken, A.H.M.’nin de dikkatsiz ve tedbirsiz davranışlarının olayda etkili olduğu belirtildi.

Sanıkların, olayın meydana gelebileceğini öngörmelerine rağmen sonucu istemedikleri ancak Ebrar’ın ölümüne neden oldukları vurgulandı. Bu kapsamda sanıklar hakkında “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yargılama sürecinde, sanıkların babası ve firma sahibi Y.G. hakkında da suç duyurusunda bulunularak dosyaya tutuksuz sanık olarak dahil edildi. Son duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanıklar ile Y.G.’nin aynı suçtan cezalandırılmasını, A.H.M.’nin ise beraatini talep etti.

Mahkemeden karar çıktı

Geçen ay Menderes 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Efecan Güngör “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın sabıkasız oluşu ve duruşmalardaki iyi hali dikkate alınarak ceza 6 yıl 3 aya indirildi.

Tutuklu sanık Mustafa Güngör ile tutuksuz sanık Y.G. ise aynı suçtan 6’şar yıl hapis cezası aldı. Mahkeme heyeti indirim uygulayarak her iki sanığın cezasını 5’er yıla düşürdü. A.H.M. hakkında ise beraat kararı verildi.

Kontrol de yok belge de