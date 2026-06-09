Son Mühür- İzmir yerel basınında "İzmir’de Son Dakika Medya Grubu" ortaklık yapısında önemli bir kan kaybı yaşandı. Kentin tanınan iş insanlarından Songül Torbaoğlu, yayın grubundaki tüm ortaklık görevlerini noktaladığını duyurdu. Ayrılık kararı medya koridorlarında şok etkisi yaratırken, hem Torbaoğlu hem de yönetim kanadı arka arkaya resmi açıklamalar yayımladı.

Ayrılığın perde arkası nedir?

Herkes bu ani vedanın nedenini merak ediyordu. Songül Torbaoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden kararın gerekçesini paylaştı. Ticari hayatın getirdiği zorunluluklar bu kararda başrolü oynadı. Eşi Nazım Torbaoğlu’nun bir süreliğine diğer aile işlerinin başında bulunamayacağını belirten ünlü iş insanı, holding düzeyindeki artan iş yükünü göğüslemek zorunda kaldığını ifade etti. Medya sektörüne mecburen veda etti. Torbaoğlu, "İzmir'e değer katacak her çalışmanın yanında olmaya devam edeceğim" diyerek kente küsmediğinin de altını çizdi.

"Vizyonu bizim için kıymetlidir"

Yayın grubunun Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Barış, eski ortağına yönelik net bir vefa mesajı yayımladı. Kurumsal yapının güçlenmesinde Torbaoğlu’nun vizyoner bir dokunuş gerçekleştirdiğini söyleyen Barış, şirket içi ayrılığın dostane bittiğini gösterdi. Medya grubundan yapılan ortak açıklamada ise Torbaoğlu'nun kentin sesini duyurma noktasında üstlendiği sorumluluk bilincinin her zaman takdirle hatırlanacağı vurgulandı.

İzmir’de Son Dakika ailesi, eski ortaklarının kent yararına yapacağı yeni projeleri de yakından takip edeceklerini ilan etti.

