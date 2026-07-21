Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir - Son Mühür TV’de yayınlanan Gündem Masası programında konuşan usta gazeteci Hasan Çölmekçi, İzmir-Konya Gönül Köprüsü Projesi dahilinde gerçekleşen Konya gezisine dair değerlendirmelerde bulundu. Şehrin altyapısından yeşil alanlarına ve tarihi dokusuna kadar birçok noktayı incelediklerini belirten Çölmekçi, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği projelerden övgüyle bahsetti.

"Gerçekten çok kötü bir şehirde yaşıyormuşuz"

Geziye katılan heyetin izlenimlerini aktaran Hasan Çölmekçi, İzmir'den giden temsilcilerin kentteki şehircilik anlayışı karşısında şaşkınlık yaşadığını "Orada en çok ilgimi çeken şunlar oldu. İzmir’den katılan 43 federasyon temsilcisi ve 32 gazetecinin Konya’yı görmeyenler ve ilk defa görenler açısından söylüyorum, ‘’Biz gerçekten çok kötü bir şehirde yaşıyormuşuz. yani şehircilik bakımından bize sunulan bu olmamalı’’ dediler." sözlerle ifade etti.

"Alıcı gözüyle bakıp gezmek daha başkaymış"

Konya'ya daha önceden de gittiğini ancak bu ziyaretin farklı bir perspektif sunduğunu belirten Çölmekçi, Büyükşehir Belediye Başkanı ile yaptıkları görüşmeye değinerek "Konya’ya gitttiniz mi bilmiyorum ama ben sürekli içinden geçen ve orada 17 yaşına kadar Karaman’da yaşamış biri olarak Konya’yı o zamanlardan bilirim ama, böyle alıcı gözüyle bakıp gezmek daha başkaymış. Bizi misafir eden sayın Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı da katıldı programlarımıza. Kendisi de yer aldığında neler yaptığını anlattı Selçuklu Belediye Başkanlığı’ndan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na geçmiş bir isim." şeklinde konuştu.

"Geniş sokaklar ve Amerika'daki gibi evler var"

Kentin mimari yapısı, ulaşım imkânları ve imar düzeni hakkında bilgi veren Çölmekçi, ilçelerdeki yerleşim modeline dikkat çekerek "Şimdi gidiyorsunuz Konya’ya öyle bir büyükşehir var ki karşınız da geniş sokaklar… Kelebekler Vadisi, Bilim merkezi, Velespit Müzesi, Sille Antik Kenti’ni yapmış… O kadar çok hizmet yapmış ki… Tramvay, altyapı, yeşillik… İmar durumunda ise Meram diye bir kent var mesela iki katı geçmeyen evler var… Sanki gitmişsin Amerika’ya ve oradaki sokaklar gibi evler…" dedi.

"Suyu olmayan kentte yemyeşil bir vaha...''

İklim şartlarına rağmen şehirde büyük bir yeşil alan oluşturulduğunu ve tarihi mirasa sahip çıkıldığını belirten Çölmekçi, yapılan yatırımların belediye imkânlarıyla gerçekleştiğini söyleyerek "Bunun dışında suyu olmayan bir kentte çünkü biliyorsunuz az yağmur alan bir bölge orası… Yemyeşil bir vaha oluşturmuş her taraf yeşil her taraf park… Ben hayran kaldım gerçekten bu gözle baktığımda. İşte Çatalhöyük orada… İnsanlığın en eski yerleşim yerlerinden biri… Orayı gözlemleme fırsatı bulduk. Bunların hepsini de büyükşehir bakanlıktan yardım almadan, bu müzeleri kendi imkanlarıyla yapmış. Alkışlanacak bir kent yaratmış gerçekten." şeklinde konuştu.

İzmir-Konya karşılaştırması

İzmir ve Konya belediyeciliğini kıyaslayarak kent yaşamı ile sosyal imkânların önemine vurgu yapan usta gazeteci Çölmekçi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi biz karşılaştırma yaptık arkadaşlarımızla İzmir ve Konya’yı. Şunu söyleyebilirim, belediyeciliğin ne olduğunu, kent yaşamının ne olduğunu biz orada gördük. Nasıl belediyecilik sunduklarını, sosyal yaşamı nasıl renklendirdiklerini, tarihe nasıl sahip çıktığını, insanları nasıl bir araya getirdiğini gördük. Bizim bir aralar nasıl fuarlarımız falan vardı ya onun gibi… Orada festivaller yaparak, İnsanları bir yere toplayarak, geniş yeşil alanlar yaratarak, muhteşem bir kent yaratılmış."